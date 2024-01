Inter, la proposta a Marotta: un altro colpo gratis

Nuova proposta a Beppe Marotta in casa Inter: il calciatore può arrivare da svincolato, un altro colpo a zero, cioè gratis, per i nerazzurri

In casa Inter è possibile un nuovo colpo a zero per Beppe Marotta. L’ex dirigente di Sampdoria e Juve è noto per i suoi affari gratis, a parametro zero. Nel corso della sua carriera sono stati tanti gli acquisti messi a referto con questa formula, per la gioia delle società che hanno così costruito squadre fortissime spendendo poco o nulla.

Presto potrebbe esserci un altro svincolato in arrivo a Milano, sulla sponda nerazzurra dei Navigli. All’Inter con ogni probabilità servirà un altro portiere a fine stagione perché Emil Audero non verrà riscattato.

L’ex Samp fin qui si è reso protagonista di una stagione da spettatore senza infamia né lode e può andare via la prossima estate, desideroso di giocare di più e ritrovare una maglia da titolare altrove. A Milano è chiuso da Sommer. A quel punto andrebbe trovato il sostituto con Marotta che ha già messo nel proprio mirino un parametro zero molto allettante.

L’Inter è pronta a prendere un altro parametro zero: proposta a Marotta

All’amministratore delegato nerazzurro sarebbe stato proposto il portiere spagnolo Sergio Asenjo che attualmente è addirittura svincolato. Si tratta di un estremo difensore classe ’89 la cui carriera si è sviluppata prettamente nel suo paese d’origine.

L’ultima avventura è stata nella scorsa stagione al Valladolid, là dove aveva iniziato la carriera. Nel corso degli anni ha vestito anche la maglia di Atletico Madrid e soprattutto Villarreal, dov’è rimasto dal 2013 al 2022.

Dallo scorso luglio si trova senza squadra e gli agenti lo hanno proposto nei giorni scorsi all’Inter. Marotta ci starebbe facendo un pensierino: ingaggiare lo spagnolo al posto di Audero. Quello che però non convince è l’anno di inattività da parte del portiere che potrebbe risentire della ruggine. Per questo sono attese maggiori riflessioni nel prossimo futuro, col profilo che sarà valutato insieme ad Inzaghi.

Asenjo ha anche all’attivo una presenza con la Nazionale spagnola nel 2016 in un’amichevole. Non si tratta di un portiere di primissimo livello ma dalla sua ha l’esperienza e il ruolo da chioccia che potrebbe venire a fare a Milano con qualche collega più giovane da svezzare, fermo restando che farebbe da secondo e uno come Sommer non ha di certo bisogno di consigli. L’idea di Marotta sarebbe quella di affiancare alla coppia un terzo portiere giovane e di prospettiva.

