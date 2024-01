Svolta totale per Yildiz: Juve pronta a chiudere

Il giovane talento turco, dopo le ultime scintillanti prestazioni, è sulla bocca di tutti: la Juve non vuole perdere altro tempo

Se provate a togliere una consonante al suo nome otterrete il cognome del compagno di squadra a cui ha tolto il posto. A suon di gol, a suon di giocate spettacolari, mostrando una freschezza e una brillantezza che lo hanno reso pedina importante delle rotazioni offensive di Allegri.

Stiamo parlando di Kenan Yildiz, il fantasista turco classe 2006 che, involontariamente, ha tolto la Juve da un impaccio: quello di decidere se tenere o meno in rosa Moise Kean. Quello del gioco di parole, appunto.

Il paragone tra i due, per lo meno in termini di statistiche personali, è impietoso per la punta nativa di Vercelli. 12 presenze e zero gol, con zero assist, per l’ex PSG. Stesse presenze, ma con molti meno minuti giocati, e per di più bagnate da tre reti – di cui due in Coppa Italia – per il talento ex Bayern Monaco. Che alla Continassa ha conquistato proprio tutti.

Dopo aver prolungato, nello scorso agosto, il contratto del gioiello fino al 2027, la dirigenza del club bianconero ha capito che siamo di fronte ad una gemma che è meglio proteggere il più possibile. Come? Ma blindando Yildiz con un ulteriore rinnovo contrattuale fino al 2029, ovviamente.

Yildiz, la Juve lavora al rinnovo: ottimismo tra le parti

Come riportato da Calciomercato.it, è proprio questa l’intenzione di Cristiano Giuntoli e dell’intero staff dirigenziale del sodalizio piemontese. Arrivato a parametro zero dal club bavarese nell’estate del 2022, il turco ha fatto subito capire di essere in possesso di doti fuori dal comune.

Quello che ha impressionato, quando è stato schierato per la prima volta in stagione da titolare in quel di Frosinone, è stata l’enorme sicurezza nei propri mezzi. Solo così avrebbe potuto realizzare una rete che sembra uscita dal repertorio di un navigato attaccante. E che invece è stata tirata fuori dal suo incredibile cilindro, dal quale, ne siamo certi, spunteranno tanti altri conigli anche in futuro.

Gli ottimi rapporti tra la Juve e l’entourage del classe 2006 dovrebbero portare ad un sereno dialogo che ha come obiettivo comune quello di un matrimonio da estendere più a lungo possibile. La mossa della società bianconera si spiega anche con la volontà di respingere gli attacchi che da mezza Europa i top club stanno portando sul suo talento.

Il Liverpool, ad esempio, ha già chiesto informazioni sul calciatore, seguito a ruota da altri facoltosi club inglesi e non solo. La Juve ha già capito che il modo migliore di scoraggiare le pretendenti è quello di allungare il contratto di Yildiz, condendo il tutto con un cospicuo aumento dell’ingaggio annuo, attualmente pari a quasi 400mila euro.

