Calciomercato: torna Kessiè in Italia, arriva dopo la Coppa d’Africa

Franck Kessiè tornerà al margine di questa Coppa d’Africa che si sta giocando, con l’ex Serie A tra i protagonisti.

L’ex Milan e Barcellona, come molti dei suoi colleghi, sembra già arrivato al capolinea della sua avventura in Arabia Saudta, stanco già della sua esperienza che sta vivendo nella Saudi Pro League, in un campionato che ha sicuramente tutte le alte potenzialità per diventare tra i principali campionati mondiali, ma che adesso non sta avendo l’appeal che si sperava, quantomeno nell’immediato.

E allora, molti dei talenti in Arabia Saudita, sembrano essere già in fuga. Dopo la scelta di Henderson e di Benzema, di salutare, c’è anche quella di Kessiè che sarebbe pure già pronto al ritorno in Serie A, con uno dei nostri club pronti ad accoglierlo di nuovo in Italia, dopo un interesse che si è ripresentato a distanza di tempo.

Calciomercato, Kessiè e il ritorno in Italia: la destinazione in Serie A

A riportare la notizia del ritorno in Italia di Franck Kessiè sono i media italiani, secondo quella che è l’esigenza di rivedere un centrocampista di tali qualità, in uno dei centrocampi delle big del calcio nostrano.

In Serie A, l’ex rossonero, sembra pronto a tornare. La volontà dell’ivoriano sarebbe quella di rigiocare “un calcio vero”, magari avendo modo di riconquistarsi quella Champions League che riuscì a conquistarsi con i rossoneri e che giocò anche poi, per pochissimo tempo, con la maglia del Barcellona.

In Italia tornerà non per giocare di nuovo col Milan, bensì in una rivale. Secondo quanto riferito dai colleghi di Tuttosport, infatti, la destinazione in Serie A di Franck Kessiè sarebbe legata alla Juventus. I bianconeri concluderebbero così il calciomercato invernale con uno dei migliori colpi in entrata, rinforzando così il centrocampo di Massimiliano Allegri.

Mercato Juventus: la scelta è Kessiè, può arrivare dopo la Coppa d’Africa

Non appena volgerà al termine la sua spedizione per la Coppa d’Africa, con la sua Costa d’Avorio, Franck Kessiè farà ritorno diretto in Italia, qualora dovessero concretizzarsi le cose con i bianconeri per il suo ritorno in Italia. Si era vociferato, nel corso di questi giorni, il possibile ritorno di Milinkovic-Savic in Italia, con anche la Lazio in corsa per il ritorno in Serie A, ma a ritornare in Serie A potrebbe invece essere Kessiè che, alla Juventus, costerebbe anche meno.

Ultime Juventus: concorrenza italiana per Kessiè

Oltre alla Juventus, a pensare appunto al ritorno di Kessiè in Italia, è anche il Napoli. Nell’esigenza di andare a sostituire Piotr Zielinski, dando peso al suo centrocampo e affiancando un tassello importante a Lobotka e Anguissa, potrebbe essere proprio l’ivoriano il calciatore dall’identikit perfetto per Mazzarri e per chi ci sarà sulla panchina del Napoli, in futuro. Intanto, dall’Arabia Saudita, potrebbero essere aperti al prestito con opzione di riscatto, in base a quelle che saranno le volontà di dire addio da parte di Kessiè.