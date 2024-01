Giuntoli a sorpresa: affare da 50 milioni di euro

50 milioni di euro ed è della Juventus: il finale di mercato che sta preparando Cristiano Giuntoli è davvero sorprendente

Sono stati necessari ben 59 minuti di gioco per riuscire finalmente a scardinare la difesa del Lecce, nell’ultimo week-end di calcio della Juventus. I bianconeri avevano un’occasione unica e l’hanno sfruttata: ritrovarsi finalmente al primissimo posto della classifica della Serie A.

Naturalmente il tutto è reso possibile dall’attuale rinvio della partita tra Inter ed Atalanta che potrebbe rovesciare di nuovo le cose. Fino a quel giorno però ai bianconeri interesserà come mettere pressione ad Inzaghi e alla sua banda.

Prima che i nerazzurri, freschi di Supercoppa vinta, possano infatti recuperare il loro match contro la Dea, la Juve affronterà Empoli, Udinese, Verona e Frosinone, ma soprattutto la stessa Inter. Avverrà al ‘Giuseppe Meazza’ il prossimo 4 febbraio ed a quel punto gli uomini di Massimiliano Allegri spereranno almeno in un pareggio.

Quando gli appassionati di calcio potranno godersi il big match italiano intanto, la finestra invernale di calciomercato sarà chiusa.

50 milioni di euro! Sorpresa Juve

Per ora la Juve ha chiuso soltanto l’operazione Tiago Djalò, arrivato per 3 milioni di euro anticipando di 6 mesi la sua scadenza contrattuale. In uscita invece, già registrati i passaggi di Filippo Ranocchia al Palermo e di Dean Huijsen alla Roma, oltre ai prestiti a nuove squadre di Aké e Frabotta. Il centrocampo quindi, dove la Juventus vive da mesi un’emergenza vera e propria con le squalifiche di Pogba e Fagioli, è ancora intatto.

Diverse le trattative che si intuiva potessero complicarsi ma nessuno si aspettava che i bianconeri potessero rischiare di concludere il mercato invernale con zero colpi in mediana, soprattutto visto che già il mercato estivo era stato ridotto all’osso. Ma è stato lo stesso Giuntoli a lasciar intendere che per quest’inverno non ci saranno altri interventi anche per non destabilizzare il gruppo che tanto bene sta facendo agli ordini di Allegri. Pretattica? Chissà, intanto di sicuro si ragiona per la prossima stagione.

Il nome venuto fuori è quello di Mikel Merino, centrocampista della Real Sociedad valutato una cifra importante. Non per gennaio, naturalmente: impensabile che la Juve faccia un investimento così importante in inverno.

Per avere a Torino il 27enne centrocampista centrale, il club bianconero dovrà sborsare una cifra di tutto rispetto: 50 milioni e Merino partirebbe. In passato, il calciatore ha vestito le maglie di Osasuna, Borussia Dortmund e Newcastle ed è alla Real dal 2018. Il prossimo approdo sarà in Serie A? Staremo a vedere.