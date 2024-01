Intreccio Moise Kean-Inter: autogol della Juventus

L’eventuale cessione di Kean rischia di favorire l’Inter: i nerazzurri potrebbero rinforzare il proprio reparto offensivo

La Juventus, dopo il successo in casa del Lecce, è arrivata alla quinta vittoria consecutiva in campionato: tre punti che hanno permesso ai bianconeri di salire, momentaneamente, al primo posto in attesa del recupero dell’Inter.

Non solo il campo dove l’obiettivo è quello di competere, fino alla fine, per la vittoria del titolo: in ambito mercato, la società bianconera vuole andare a rinforzare la rosa di Allegri per regalare al tecnico innesti importanti in vista della seconda parte di stagione.

Oltre agli acquisti, i bianconeri pensano anche alle cessioni e, da questo punto di vista, dobbiamo menzionare la situazione legata a Moise Kean. Il centravanti, in questa stagione, ha disputato dodici partite senza trovare la via delle rete: giocatore forte fisicamente, piò essere impiegato sia da prima punta sia da esterno offensivo. Il classe 2000, complice anche la definitiva esplosione di Yildiz, sembra essere finito ai margini del progetto bianconero.

In attacco la Juventus ha diverse alternative e, non avendo il doppio impegno settimanale, Kean rischia di avere un minutaggio decisamente ridotto. Ecco perché, nel finale di questa sessione di mercato, il centravanti potrebbe lasciare il club bianconero. L’operazione rischia di favorire l’Inter, la rivale principale nella corsa scudetto.

Inter, da Kean a Depay: l’incredibile intreccio di mercato

Moise Kean interessa all’Atletico Madrid: i Colchoneros vogliono essere grandi protagonisti sia in Liga sia nelle coppe e stanno pensando a come rinforzare la rosa di Simeone. Il centravanti azzurro, nel sistema di gioco del club spagnolo, prenderebbe il posto di Angel Correa.

Il reparto offensivo dell’Atletico Madrid però potrebbe perdere un altro attaccante oltre all’argentino: stiamo parlando di Memphis Depay. Classe 1994 ha disputato quattordici partite in stagione tra tutte le competizioni.

L’olandese sembra essere finito ai margini del progetto di Simeone e non è da escludere un suo addio in questa sessione invernale di mercato. Contratto in scadenza nel 2025, il futuro di Depay potrebbe essere all’Inter: i nerazzurri, non è un mistero, hanno bisogno di un centravanti visto il rendimento, non proprio eccellente, di Arnautovic e Sanchez.

Per arrivare al giocatore dell’Atletico Madrid però serve proprio la cessione del cileno il cui profilo interessa in Arabia e in MLS anche se, bisogna dirlo, si tratta di una trattativa non semplice da portare a termine. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se questo intreccio di mercato andrà a buon fine.