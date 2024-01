La Juve è irremovibile: via per 35 milioni

La Juventus non ha cambiato idea sul giocatore che sarà ceduto nella prossima sessione estiva: andrà via per 35 milioni di euro.

In casa Juventus c’è voglia di tornare grandi e di essere di nuovo protagonisti tanto in Italia quanto in Europa ed i bianconeri lo stanno dimostrando con i fatti in questa stagione.

La Vecchia Signora è stata brava a rimettersi in piedi dopo l’ultima annata davvero complicata ed ora si è addirittura portata in vetta alla classifica dopo il successo di Lecce. Allegri sta sfruttando tutto il potenziale presente in rosa ed anche la società ha fiducia in questo gruppo tanto da aver deciso di non effettuare altri acquisti a gennaio all’infuori di Tiago Djalò, arrivato nella serata di domenica a Torino.

Ciò non vuol dire, però, che Cristiano Giuntoli se ne stia ora con le mani in mano fino a giugno. Il ds bianconero è sempre in movimento e sta già iniziando a pianificare quelle che saranno le mosse da fare in estate per rendere la squadra ancor più competitiva. E per finanziare il mercato bianconero, Giuntoli sarebbe pronto a cedere uno dei gioielli del club, ovvero Matias Soulé

Juventus, Soulé finanzia il mercato: l’argentino via per 35 milioni

La grande stagione che sta disputando Matias Soulé con la maglia del Frosinone non sembra aver fatto cambiare idea alla Juventus riguardo il suo futuro. A fine stagione l’argentino tornerà a Torino, ma i bianconeri hanno altri progetti ed il giocatore potrebbe essere ceduto per poter finanziare un grande colpo a centrocampo.

Cristiano Giuntoli si aspetta offerte importanti per Soulé che potrebbe partire a fronte di un’offerta da 35 milioni di euro, utili per poi andare a caccia di un centrocampista di spessore. In cima alla lista dei desideri del ds bianconero ci sono due giocatori di Serie A che militano nello stesso club vale a dire Teun Koopmeiners e Ederson, entrambi protagonisti con l’Atalanta.

L’olandese è un vecchio pallino di Giuntoli e della stessa dirigenza bianconera che lo segue ormai da tempo. L’ex centrocampista si sta confermando su alti livelli in quel di Bergamo ed è pronto a compiere il grande passo in carriera trasferendosi in una big. L’Atalanta non ha intenzione, però, di svendere Koopmeiners che potrebbe essere ceduto solo a fronte di un’offerta da 40 milioni di euro.

Stesso discorso per Ederson che pure si sta mettendo in luce in questa stagione dove è diventato uno dei leader del centrocampo nerazzurro. La Juventus avrebbe voluto puntare sul brasiliano già in questa sessione, ma l’Atalanta lo ha ritenuto incedibile, chiudendo le porte a qualsiasi trattativa. I bianconeri, però, non hanno rinunciato al giocatore e la prossima estate, grazie alla cessione di Soulé, potrebbero mettere sul piatto una grossa offerta per convincere i bergamaschi a lasciarlo partire.