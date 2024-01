Thiago Motta accetta: ha scelto la nuova squadra

Pronto l’addio di Thiago Motta dal Bologna per firmare con una nuova squadra. Arriva la decisione del giovane allenatore che è pronto ad approdare in un top club.

Svolta importante per il futuro del tecnico che ha deciso di fare una scelta importante per la sua carriera. In questa stagione il Bologna sta facendo cose incredibili e per questo motivo i grandi club d’Europa si sono interessati al suo percorso. Il club emiliano è in piena lotta per l’Europa e a pochissimi punti dalla zona Champions League con una rosa nettamente inferiore alle altre big con cui se la sta giocando. Ecco perché ora il nome di Thiago Motta è accostato alle grandi squadre di Serie A e in Europa.

Presto potrebbe arrivare una decisione definitiva da parte del tecnico, con il Bologna che vuole provare a rinnovare con Thiago Motta che è in scadenza a fine stagione. Una volta concluso il campionato sarà svincolato e libero di poter firmare con una nuova squadra, per questo motivo ci sono delle importanti novità che riguardano ora una sua scelta. Il giovane allenatore vuole provare a sfruttare il suo momento di carriera e provare anche a giocarsela con una big in Italia visti i grandi interessi che ci sono stati registrati negli ultimi mesi.

Calciomercato: Thiago Motta in una nuova squadra

Arrivano novità importanti che riguardano il futuro di Thiago Motta pronto ad una nuova avventura in Serie A. Svolta improvvisa che può portare ad una scelta immediata dell’allenatore che potrebbe cambiare da un momento all’altro perché potrebbe arrivare l’annuncio che porterebbe il Bologna a dover trovare una nuova soluzione. Perché presto ci saranno delle novità che riguarderanno la scelta che verrà comunicata dall’allenatore alla sua prossima squadra.

Il Bologna è pronto a dover rinunciare a Thiago Motta che andrà a scegliere una nuova squadra. Il suo contratto in scadenza non sarà rinnovato nonostante l’importante offerta del club che vorrebbe dare continuità al progetto soprattutto con una qualificazione alla prossima Europa.

Ora arrivano aggiornamenti che riguardano ciò che può accadere, con Thiago Motta deciso ad accettare un’offerta da Napoli, Roma o Milan se dovessero presentarsi alla sua porta. L’allenatore è pronto a ringraziare il Bologna e cogliere al volo l’occasione con una big in Italia. Occhio anche alla Fiorentina se dovesse perdere Italiano nella girandola degli allenatori.