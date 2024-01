Bomber bianconero per il Milan: niente prestito

Il Milan continua a sondare il mercato, alla ricerca di un nuovo centravanti da regalare a Pioli: occhi puntati sul bomber bianconero.

Definita la cessione a titolo temporaneo di Luka Romero all’Almeria, il Milan ora tornerà a concentrarsi sul casting teso ad individuare il nuovo centravanti da regalare a Stefano Pioli.

Il rendimento offerto in campo da Olivier Giroud e da Luka Jovic soddisfa il club, intenzionato in ogni caso a rimpolpare il reparto offensivo per la prossima stagione, quando il francese potrebbe lasciare direzione MLS.

Il management guidato da Gerry Cardinale, in particolare, è alla ricerca di un attaccante strutturato dal punto di vista fisico che, oltre a vedere con regolarità la porta avversaria, possa favorire l’inserimento in area dei centrocampisti.

Diversi i profili fin qui vagliati ma ritenuti complicati da acquistare: è il caso, ad esempio, di Jonathan David valutato dal Lille almeno 40 milioni o di Serhou Guirassy, che chiede un ingaggio superiore ai 4.5 milioni. Deragliata, poi, la trattativa relativa a Benjamin Sesko di proprietà del Lipsia: la clausola rescissoria da 50 milioni, infatti, potrà essere utilizzata soltanto a partire dalla prossima estate.

La dirigenza, di conseguenza, ha provveduto a sondare ulteriori piste: nel mirino, adesso, è finito Callum Wilson, legato al Newcastle fino al 30 giugno 2025. Il 31enne nelle 20 apparizioni finora totalizzate ha messo a referto 8 reti ed un assist: un buon bottino che lo ha fatto diventare, nonostante le 11 gare saltate per infortunio, l’oggetto del desiderio dei rossoneri. Contatti tra le parti, almeno per il momento, non sono avvenuti ma la trattativa è destinata ad entrare nel vivo a stretto giro di posta.

Milan, occhi puntati sul bomber bianconero: l’affare è possibile

I Magpies, stando a quanto riportato dal ‘Daily Mail’, non hanno intenzione di concederlo in prestito mentre non si opporranno ad una sua partenza a titolo definitivo.

A confermarlo di recente è stato l’amministratore delegato dei bianconeri Darren Eales, secondo il quale “ogni giocatore ha il suo prezzo”. Il colpo risulta quindi possibile: dipenderà tutto dall’entità della proposta avanzata dal Milan che, nell’occasione, dovrà guardarsi dalla concorrenza dell’Atletico Madrid iscrittosi alla corsa riguardante Wilson nei giorni scorsi.

Il Milan, al tempo stesso, entro la fine del mese di gennaio dovrà valutare la posizione di Lorenzo Colombo. Il 22enne non è del tutto soddisfatto dello spazio fin qui avuto al Monza e sta riflettendo sulla possibilità di trasferirsi in una squadra che possa garantirgli un minutaggio superiore.

Sulle sue tracce ci sono il Torino ed il Genoa. Work in progress: saranno giornate intense per il management rossonero.