Calciomercato, regalo a Luis Enrique: l’argentino firma col PSG

Il calciomercato di Serie A è pronto ad entrare nel vivo con le ultime ore che sono sempre decisive tra acquisti e cessioni. Adesso ci sono delle novità riguardo una partenza.

Perché un club italiano può perdere uno dei giocatori suoi più importanti, visto che la società francese ha deciso di investire in maniera forte e decisa sul giocatore. Ci sono delle novità importanti per quello che accadrà, con l’ex allenatore della Roma Luis Enrique che ha deciso di chiudere l’affare il prima possibile già in questa finestra di mercato per portare via il giocatore dalla Serie A e firmare con il PSG. Possibile accordo nelle prossime ore, adesso un club italiano trema perché può perdere uno dei suoi pilastri.

Arriva la notizia che i tifosi speravano di non sentire. Perché quando in Italia viene il Paris Saint Germain ad interessarsi ad un giocatore di Serie A quasi nel 100% dei casi poi quello stesso giocatore lascia il campionato italiano per andare a giocare con il ricco club francese. Adesso ci sono delle novità molto importanti per come può finire questa trattativa che decollerebbe da un momento all’altro proprio nelle prossime ore, visto che la società sta cercando una soluzione definitiva per accontentare l’allenatore spagnolo.

Calciomercato: lascia l’Italia per firmare col PSG

Notizie di calciomercato che arrivano dall’estero con il PSG pronto ad acquistare il calciatore argentino dalla Serie A. Il giocatore può seriamente lasciare l’Italia già in questa finestra di mercato, perché ora lo sceicco del club francese fa sul serio e vuole provare a far felice il proprio allenatore Luis Enrique che ha chiesto un investimento in quella zona del campo. Tanti i giocatori che hanno lasciato l’Italia per approdare al PSG, anche dai top club di Serie A. Presto potrebbe chiudersi un altro affare.

Secondo quanto rivelato dal noto quotidiano francese L’Equipe, il PSG vorrebbe regalare a Luis Enrique un centrale e punta Leny Yoro del Lille o dalla Serie A Diego Llorente e Martinez Quarta. Prossime ore decisive perché sicuramente arriverà un colpo in quella zona.

In questo momento il preferito è Leny Yoro del Lille ma la trattativa è in salita e per questo motivo che ora il PSG ha virato su Diego Llorente e Martinez Quarta e uno di loro può essere il prossimo acquisto. Decisive le prossime e ultime ore di mercato di gennaio per chiudere l’affare da parte del club francese.