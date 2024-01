Nuovo colpo in Francia, Juve scatenata

Tiago Djalo non è l’ultimo colpo francese della Juve: un binomio che da sempre dà grandi soddisfazioni ai tifosi

La soddisfazione per l’arrivo di Tiago Djalo è palpabile tra i tifosi bianconeri. E se il nome di Raul Conti può non suscitare particolari reazioni tra i sostenitori, in realtà Djalo è in un certo senso legato proprio all’argentino arrivato alla Juventus nel lontano 1956.

Conti, mezzapunta argentina, fu acquistato dal Monaco e, dopo un breve passaggio a Torino ma con la maglia granata, entrò nella storia come l’uomo sbagliato al momento sbagliato. Un errore nella trascrizione del suo cognome bloccò il suo tesseramento, facendogli saltare le prime gare della stagione. Nonostante ciò, la sua esperienza con la Juventus si concluse in modo discreto, con 29 presenze e 7 gol, tra cui uno nella vittoria contro l’Inter.

Questo errore di trascrizione, apparentemente un segno del destino, non ha comunque pregiudicato il rapporto tra la Juventus e il calcio francese. Prima di Tiago Djalo, altri 23 calciatori provenienti dalla Ligue 1 hanno indossato la maglia bianconera. Il più recente di essi è Timothy Weah, unico segnale di vita nel mercato estivo curato da Giuntoli.

Francia-Juve, ci risiamo: la notizia è dell’ultimo minuto

I momenti più gloriosi legati al calcio transalpino per la Juventus si registrano tra la metà degli anni ’90 e il decennio successivo. Nomi come Didier Deschamps, Zinedine Zidane e David Trezeguet rappresentano in modo efficace i due cicli vincenti con Marcello Lippi in veste di allenatore.

Questi acquisti strategici hanno contribuito in modo significativo al successo della squadra, lasciando un segno indelebile nella storia del club bianconero. Il prossimo colpo di mercato sembra essere stato pensato con l’obiettivo di chiudere in bellezza un altro possibile bis, quello di Massimiliano Allegri.

Nella precedente esperienza del tecnico la Juventus aveva già dimostrato la sua abilità nel pescare talenti dai vicini di casa d’oltralpe, come dimostrato dal ritorno di Gianluigi Buffon, l’acquisto di Blaise Matuidi, Adrien Rabiot o la scoperta di giovani talenti come Kingsley Coman. Se l’errore di trascrizione di Raul Conti può essere considerato un capitolo curioso nella storia della Juventus, non ha in alcun modo offuscato il successo della squadra nel mercato francese.

Anzi, dall’argentino in poi il calcio transalpino ha regalato alla Vecchia Signora più gioie che dolori nel corso degli anni, offrendo oltre ai numerosi successi, giocatori che sono rimasti nella storia e nell’immaginario collettivo con la maglia bianconera indosso come Michel Platini arrivato dal Saint-Étienne nel 1982.