Serie A, infortunio e tegola: non convocato, si opera al legamento

Brutte notizie per uno dei club di Serie A che, in un momento molto delicato, dovrà fare a meno del proprio centravanti.

Nel corso di questa serata è stato annunciato chi sarà convocato per la sfida del week-end, in vista di quello che è un appuntamento importante per le questioni di classifica, di uno dei club che di recente ha ben figurato per alcuni dei risultati ottenuti.

Perché malgrado la sconfitta nell’ultima giocata in Serie A, è lontano dalle posizioni che stavano preoccupando la società. Stessa società che in ogni caso è preoccupata per le condizioni del proprio centravanti che, secondo quelle che sono le notizie sul suo infortunio, sarà operato al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Una notizia che obbliga il suo allenatore a non convocarlo, con l’iter riabilitativo che comincerà da qui in avanti.

Serie A, non convocato a causa dell’infortunio: sarà operato

A riportare la notizia sull’infortunio del calciatore è il club stesso di Serie A che ha annunciato il motivo della mancata presenza dalla lista dei convocati del delicato match che si giocherà in questo week-end di Serie A che è alle porte.

C’è infatti un anticipo che vedrà la squadra “corta” considerando quelle che sono le assenze legate alla Coppa d’Africa, oltre al problema sull’infortunio e che obbligano il tecnico a fare a meno del proprio giocatore per la sfida che si giocherà tra Cagliari-Torino.

Venerdì sera si giocherà Cagliari-Torino e sarà assente dal match, per infortunio, Marco Mancosu. Il centravanti del Cagliari, oltre a Zito Luvumbo, non sarà a disposizione di Claudio Ranieri. Il tecnico, attraverso il sito del club sardo, ha annunciato la lista completa dei convocati.

Cagliari, le condizioni di Mancosu sull’infortunio: i tempi di recupero

Secondo quelle che sono le condizioni di Marco Mancosu, il calciatore alza bandiera bianca e non sarà a disposizione del Cagliari per un po’ di tempo. Secondo le prime notizie sui potenziali tempi di recupero, Mancosu rischia di essere out per un mese almeno. A disposizione di Ranieri, che perde dunque il suo attaccante, torna invece in difesa Mateusz Wieteska. Nella settimana che arriva, il club sardo, avrà bisogno di trovare tre punti per darsi una spinta dal fondo della classifica, allontanando così quelle che sono le ultime tre posizioni in Serie A.

Cagliari-Torino: i convocati di Ranieri, cambia l’attacco

Cambia dunque l’attacco del Cagliari con l’infortunio di Mancosu che si è operato al ginocchio. Quelli che seguono, sono i calciatori della lista dei convocati per Cagliari-Torino.

PORTIERI – Radunovic, Aresti, Scuffet;

DIFENSORI – Dossena, Wieteska, Augello, Zappa, Hatzidiakos, Obert, Di Pardo;

CENTROCAMPISTI – Nandez, Jankto, Deiola, Viola, Sulemana, Prati, Makoumbou, Azzi;

ATTACCANTI – Lapadula, Pavoletti, Desogus, Petagna.