Calciomercato Napoli: addio sul gong, resta in Italia

Ultimissime notizie calciomercato Napoli. Svolta a sorpresa riguardo il futuro del giovane talento, può lasciare gli azzurri nei prossimi giorni.

Si muove in entrata il calciomercato del Napoli, con la società che è pronta a chiudere per l’acquisto di Perez dell’Udinese. Intanto, arrivano delle importanti novità che riguardano il futuro di uno dei jolly del centrocampo azzurro. Il calciatore è vicino all’addio: può finire in un club italiano. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti per quanto riguarda il futuro del calciatore, che è considerato un vero e proprio esubero.

Ci sono delle notizie importanti, relative al futuro del Napoli. Gli azzurri, protagonisti assoluti di questa sessione invernale 2024, sono pronti a chiudere con il botto. Adesso si proverà a definire per l’arrivo del centrale difensivo e a piazzare qualche esubero. Uno di questo può trovare spazio in Italia. Ecco le ultimissime in merito a questo affare relativo all’approdo del giocatore azzurro nel club italiano. Contatti in corso per definire il trasferimento prima del primo febbraio, giornata di chiusura della sessione invernale.

Calciomercato Napoli: via negli ultimi giorni di gennaio, ecco dove andrà

In attesa dell’ufficialità di Perez dell’Udinese, sono andati avanti in giornata i contatti riguardo la cessione del centrocampista che è fuori dai piani tecnici di Mazzarri. Il giocatore è stato messo alla porta anche dopo l’arrivo di Traore e Dendoncker.

Il mercato in entrata si concluder con l’arrivo del centrale argentino dell’Udinese. I prossimi giorni saranno decisivi per sfoltire la rosa a disposizione di Mazzarri. C’è un elenco di giocatori che è finito fuori dal progetto tecnico. La società tenterà di concludere qualche cessione. Intanto, arrivano delle novità che riguardano il futuro di Gianluca Gaetano.

Il cambio modulo e l’arrivo di Dendoncker, e quello di Traoré, hanno chiuso le porte alla permanenza a Napoli del giocatore. C’è un dirigente che è pronto a prenderlo in prestito e a portare a Parma Gaetano in questi ultimi giorni di calciomercato invernale.

Calciomercato Napoli: Gaetano in uscita, Demme verso la permanenza

La squadra italiana, capolista nel campionato di Serie B, ha messo nel mirino il centrocampista azzurro. Molto presto, come riportato da Repubblica, Pecchia potrebbe accogliere al Parma Gianluca Gaetano del Napoli. L’affare può definirsi sulla base di un prestito secco. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda Diego Demme. Alla fine il calciatore potrebbe proseguire la sua esperienza a Napoli. Non sono arrivate offerte per il centrocampista ex Lipsia.