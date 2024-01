Squalificato il rapper dal calcio: rissa con l’arbitro, ecco cosa è successo

Fu protagonista di un episodio con Nedved passato quasi alla storia delle sfide annuali de “La Partita del Cuore”, il rapper Moreno.

Uscito da Amici nel 2013, con conseguente partecipazione pure a Sanremo nel 2015, in diverse occasioni ha giocato nei match di beneficenza che spesso vengono trasmessi dall’emittente Rai, in particolar modo alla fine delle stagioni di calcio in Italia ed Europa.

È tanto bravo in campo, tant’è che ogni volta ha ben figurato nelle partite giocate con la Nazionale cantanti, divertendosi oggigiorno anche in campionati minori, dov’è stato tesserato con la squadra Play2Give. Il problema, però, è legato a quanto accaduto lo scorso 14 gennaio dove è stato protagonista, in negativo, secondo quanto sanzionato dal Giudice Sportivo che ha emesso una nota ufficiale legata alla sua pesante squalifica.

Moreno squalificato dal calcio: pesante decisione, rissa con l’arbitro

Rissa con l’arbitro e pesante decisione presa dal Giudice Sportivo ai danni di Moreno – il cantante al secolo Moreno Donadoni -, rapper che si è “prestato” al mondo del calcio per quanto bravo riesce ad essere con la palla tra i piedi.

Un atteggiamento però che non è piaciuto al Giudice Sportivo che ha emesso sentenza sul cantante-calciatore che assieme ai suoi compagni di squadra, gioca per una nobile causa, considerando il clima che si respira nella Play2Give, società che è stata fondata con l’obiettivo di divertirsi nella Terza Categoria del calcio italiano, riuscendo a raccogliere fondi a sufficienza da devolvere in beneficenza.

Ma il clima di serenità è finito ad essere tesissimo considerando quella che è stata l’aggressione di Moreno ai danni dell’arbitro, secondo quanto annunciato dal Giudice Sportivo, che ha emesso sentenza. Nella nota ufficiale pubblicata dal Giudice Sportivo nella Terza Categoria del calcio italiano, la decisione sulla squalifica è durissima per quanto accaduto contro l’US Visconti.

Squalifica al rapper Moreno: ecco cos’ha fatto ai danni dell’arbitro

Moreno avrebbe aggredito l’arbitro nel post-partita di Terza Categoria, come si legge nella sentenza del Giudice Sportivo. Avrebbe atteso il direttore di gara fuori dagli spogliatoi, dopo l’espulsione in campo per un fallo da gioco. Insulti e minacce al direttore di gara, quando tentava di “divincolarsi” tra chi lo tratteneva, al fine di riuscire ad andare a muso duro con l’arbitro.

Moreno squalificato: non giocherà per un lungo periodo

La squalifica ai danni di Moreno è durissima, perché non si tratta delle consuete “tre giornate” che si sono viste per fatti simili, in Terza Categoria milanese si è utilizzato il pugno duro per Moreno che non giocherà più per ben due mesi. La squalifica ai danni del giocatore Moreno Donadoni sarà fino al 18 marzo 2024.