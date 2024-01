Bomber bianconero per il Milan: 23 milioni di euro

Il Milan sembra essere alla ricerca di un centravanti per rinforzare il proprio reparto offensivo: possibile offerta da ventitré milioni.

Siamo nelle battute finali del mercato invernale con le società che stanno cercando di rinforzare, nel migliore dei modi, le varie rose in vista della seconda metà di stagione. In Serie A una delle grandi protagoniste è il Milan: i rossoneri hanno obiettivi importanti: provare a non perdere di vista lo scudetto ed arrivare il più lontano possibile in Europa League.

La società, per quanto riguarda il mercato, è intervenuta principalmente sul reparto difensivo considerando l’emergenza dovuta all’infortunio di ben tre titolari. Non è escluso che, negli ultimi giorni di mercato, il Milan possa battere ancora un colpo in modo da regalare a Pioli ulteriori risorse: occhio al reparto offensivo dove il tecnico può contare, essenzialmente, su due centravanti.

Il titolare è Giroud ma la carta d’identità del francese non mente e il giocatore non può essere impiegato in tutte le partite. La riserva del classe 1986 è Jovic che, dopo le difficoltà di rendimento avute nei primi mesi, ora sta trovando la giusta continuità realizzativa per essere determinante nella stagione dei rossoneri.

Ecco perché la società potrebbe intervenire nel reparto offensivo e uno degli obiettivi sembra essere Callum Wilson. L’attaccante, in forza al Newcastle, è il classico numero nove abile all’interno dell’area di rigore, forte fisicamente, nel gioco aereo e con la capacità di far salire la squadra. Classe 1992, in stagione ha realizzato otto gol e un assist tra tutte le competizioni.

Wilson accostato al Milan: il costo dell’operazione

Il Newcastle non sta attraversando un momento felicissimo in Premier League con gli ultimi risultati che hanno allontanato la squadra dalle posizioni europee. La stagione però è ancora lunga e non mancheranno le possibilità per risalire la classifica. Proprio per questo sembra difficile immaginare una cessione, in questa finestra invernale di mercato, di Calllum Wilson.

Sul giocatore, bisogna ricordarlo, sembra esserci anche l’interesse del Bayern Monaco nonostante un reparto offensivo decisamente ricco di alternative. L’eventuale concorrenza dei bavaresi potrebbe essere un problema ma dobbiamo anche aggiungere il discorso economico con il Newcastle che non scende sotto i ventitré milioni di euro.

Nel mercato, lo sappiamo, può succedere di tutto ma appare complesso vedere Wilson in maglia rossonera: il Milan, da qui a fine stagione, è dunque molto probabile che non apporti modifiche al proprio reparto offensivo.