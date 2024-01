Roma, che sgarbo al Milan: arriva il migliore di tutti

Il club giallorosso è già proiettato al prossimo anno: si fa calda la pista per un profilo sul quale aveva messo gli occhi anche il Milan

Non siamo che a metà stagione, con tutto il girone di ritorno da disputare in campionato e con le coppe nazionali e continentali che devono ancora emettere i loro verdetti, ma per alcuni club l’annata è già da considerarsi al di sotto delle aspettative. Quasi irrecuperabile o migliorabile solo attraverso ipotetici exploit che però prevedrebbero, in alcuni, un crollo delle dirette concorrenti.

È questa, pur con le dovute differenze del caso, la situazione di Milan e Roma, che condividono l’eliminazione dalla Coppa Italia e un cammino, in campionato, che finora non sta rispettando le previsioni di inizio stagione.

I rossoneri in Serie A sono attardati dalla vetta di 7 punti, ma virtualmente, considerando che l’Inter deve recuperare una gara, potrebbero essere 9 le lunghezze di distanza dalla capolista. Uno svantaggio ormai cristallizzatosi in questi termini da settimane, con l’undici di Pioli che sta facendo una fatica pazzesca a tenere il passo forsennato delle rivali.

In più, per chiudere il cerchio, mettiamoci la precoce eliminazione dalla Champions League, che per un club come il Milan rappresenta sempre il fiore all’occhiello di una stagione.

Tutti pazzi per Farioli, la Roma beffa il Milan

Non vanno meglio le cose dalle parti di Trigoria, con la proprietà che è stata costretta ad esonerare José Mourinho al termine di un cammino che aveva prodotto la miseria di 29 punti in 20 gare ed un ottavo posto in classifica, sebbene molte squadre che precedono i giallorossi siano vicini come distanza di punti. In casa Roma ha pesato anche come un macigno l’ennesimo derby perso, e senza segnare, che ha certificato l’eliminazione dalla Coppa Italia.

Mentre i giallorossi si sono affidati a Daniele De Rossi per traghettare il gruppo fino a fine stagione, i rossoneri hanno confermato Stefano Pioli alla guida della squadra, ma appare evidente a tutti che i due club a fine anno ingaggeranno un nuovo tecnico per avviare una rivoluzione tecnica più o meno radicale.

Già entrati in rotta di collisione per Antonio Conte, il tecnico disoccupato di lusso che piace anche al Napoli, Milan e Roma guardano con interesse in Francia. Dove allena un giovane mister che sta facendo benissimo col Nizza. Si tratta di Francesco Farioli, che dopo una gavetta niente male – dalla Lucchese all’Alanyaspor passando per il Sassuolo, dove era collaboratore tecnico – sta guidando i suoi ad una qualificazione in Champions League che avrebbe del clamoroso.

I rossoneri di Francia sono infatti secondi in classifica alle spalle del solo, inarrivabile, PSG. In particolar modo è la Roma – che si appresta ad avviare un progetto basato sui giovani – che avrebbe rotto gli indugi su Farioli, avviando i primi contatti con l’entourage del tecnico. Una vera e propria beffa per il Milan, considerando che il 34enne è portatore di idee tattiche molto vicine a quelle di Pioli.

