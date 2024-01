Thiago Motta annunciato come nuovo allenatore: la sua risposta in diretta

Thiago Motta è l’allenatore scelto dopo l’esonero di una delle big del calcio mondiale e lui, a Dazn, ha deciso di rispondere.

Ha ottenuto un altro straordinario risultato a San Siro, riuscendo a strappare un pareggio dopo i punti che già riuscì ad ottenere, sempre a Milano, contro l’Inter.

Questa sera è stato assoluto protagonista in Milan-Bologna, per le scelte fatte e coordinate però dalla tribuna di San Siro, considerando quella che è stata la sua protesta prolungata con espulsione, per il calcio di rigore concesso ai rossoneri nella prima parte del match. Thiago Motta ha rilasciato un’intervista nel post-partita di Milan-Bologna, con un annuncio sul futuro. Dallo studio “Tutti Bravi dal Divano” di Dazn hanno infatti messo a conoscenza, lo stesso tecnico del Bologna, dei rumors che sono circolati sulla sua posizione come nuovo allenatore di una big, nel corso dell’ultima ora.

Thiago Motta in una big: l’annuncio a Dazn nel corso dell’intervista

Nel corso dell’intervista, ha ammesso di essere a conoscenza di quanto accaduto ad uno degli allenatori tra i club più importanti in Europa, che punta adesso su Thiago Motta come nuovo allenatore, per il 2024/2025.

Il tecnico del Bologna è cercato da diverse squadre – anche in Italia -, ma la notizia di questa sera sull’addio di Xavi, potrebbe cambiare le sue cose per il futuro.

Ecco cos’ha detto ai microfoni di Dazn, nel post-partita di Milan-Bologna, il tecnico italo-brasiliano: “Mi hanno detto che a fine stagione Xavi va via, che ha annunciato il suo addio dal Barça… Io come nuovo allenatore del Barcellona? Io vivo il presente, c’è solo il Bologna. Sto bene e sono orgoglioso dei miei ragazzi, Voglio godermi questo momento con la nostra gente. Il resto conta pochissimo”.

Le parole di Thiago Motta nel post-partita di Milan-Bologna

Quanto segue, è l’intervista sulla partita da parte di Thiago Motta, nel corso del post-partita di Milan-Bologna: “Questi ragazzi si preparano sempre al massimo per fare partite come quelle di stasera. Grande coraggio dei miei, ancora una volta hanno dimostrato di avere qualità e cuore, mi dà grandissima soddisfazione. Dobbiamo avere l’ambizione di giocare ogni partita con l’obiettivo di vincerla, al di là di chi sia poi l’avversario che abbiamo davanti. Vogliamo trasmettere al nostro pubblico questa cosa, anche oggi erano in tanti a venire qui a Milano a sostenerci. Durante la settimana ho dei ragazzi che lavorano bene e seriamente”.

SU ZIRKZEE – “Non mi piace fare dei paragoni, lui deve essere Joshua. L’osservazione che si fa di lui è fantastica, perché ha tecnica e fisico, però voi non sapete che ha una qualità umana ancora più bella. Si fa voler bene, è un ragazzo che dà tutto sempre, è un trascinatore. Se devo dire qualcosa su di lui che può migliorare, è che punta a tenere troppo il pallone, gli piace tanto toccarlo. Ma quando lo vedi in allenamento, fa cose straordinarie. È un piacere lavorare con lui”.

Polemiche arbitrali, Thiago Motta risponde così

Ha risposto così, Thiago Motta, in merito agli episodi arbitrali di Milan-Bologna: “Degli arbitri non voglio parlare, c’è troppa tensione, io non riesco a capire il perché. Ho chiesto spiegazioni, ma basta così. Non voglio più parlare, se vuole farlo Sartori, lo farà lui”.