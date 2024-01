Addio con destinazione Premier: il sostituto arriva dal Chelsea

Il colpo di scena riguarda quello che è un intreccio di calciomercato vero e proprio, con l’addio da Milano per la destinazione in Premier.

È risaputo, da ormai diverso tempo, del desiderio da parte del Chelsea di andare verso quello che è l’esterno in Serie A, secondo quelle che sono le voci di calciomercato sull’addio da Milano, con destinazione Premier League.

Ha bisogno di trovare un nuovo innesto, liberando così uno dei propri calciatori della rosa. Il Chelsea è chiamato a quello che è l’affare in Serie A, con l’inserimento in quella che è la trattativa che poi vedrà coinvolti, appunto, anche i due esterni di Serie A, Dumfries e Theo Hernandez.

Calciomercato: dalla Serie A alla Premier, c’è una contropartita

È dall’estero che svelano quello che accadrà sul mercato, in merito alla destinazione in Premier League, salutando così Milano e la Serie A.

Perché l’offerta sarà irrinunciabile, ma è da chiarire quella che sarà la posizione sulla contropartita tecnica e soprattutto su quelle che sono le volontà da parte del calciatore in questione.

Il Chelsea si è mosso in più occasioni per arrivare a Theo Hernandez e Denzel Dumfries, entrambi obiettivi di calciomercato dei Blues che però, considerando le cifre che sono della loro valutazione economica, non potranno ovviamente più prenderli entrambi. Per convincere una delle due squadre a Milano, nell’andare verso il nuovo acquisto, sul piatto sarebbe stato messo il cartellino di Marc Cucurella, esterno a tutta fascia in uscita dal club londinese.

Mercato Inter: il Chelsea vira su Dumfries e tenta l’affare

Il Chelsea sembra aver virato su Denzel Dumfries e sul piatto ci sarebbe finito il nome di Cucurella che però non convince l’Inter. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, l’esterno iberico saluterà in ogni caso il Chelsea e la Premier League, con l’ex Getafe che avrebbe chiesto esplicitamente la cessione. La possibilità di arrivare in Serie A era legata al Napoli per lui, quando ancora appunto giocava in Liga. I nerazzurri, dal canto proprio, se perdono Dumfries vogliono rimpiazzarlo con un esterno di ruolo perché, il piede mancino e il ruolo da esterno sinistro, non convince ovviamente l’Inter, che dovrà prendere poi un altro esterno destro. Cucurella, intanto, resta un’occasione importante “low cost” per l’Inter e per l’intero panorama italiano.

Ultime Inter: Cucurella è un’occasione, dalla Spagna svelano la destinazione

Dalla Spagna, precisamente da Fichajes.net, svelano quella che è l’occasione in prestito legata a Marc Cucurella, che comunque piace all’Inter, a prescindere dalla scelta su Denzel Dumfries. Secondo i media iberici, Cucurella potrebbe in ogni caso tornare in Liga, finendo al Barcellona come sostituto diretto di Balde, che ha visto la sua stagione finita a causa dell’infortunio.