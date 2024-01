Addio già scritto: Klopp in Serie A

Il tecnico tedesco ha salutato il Liverpool: spunta una suggestione clamorosa, l’approdo di Klopp in Italia è più vicino.

Il mondo del calcio ha collezionato negli anni ben pochi personaggi che, in maniera del tutto meritata, hanno accolto affetto e stima in maniera globale. Uno di questi è Jurgen Klopp, tra i migliori allenatori del mondo e che molto presto – a sorpresa – potrebbe finire per sbarcare in Serie A.

Nelle scorse ore il manager del Liverpool, attraverso un video pubblicato sui canali social della società inglese, ha spiazzato il mondo intero salutando i ‘Reds’ dopo ben nove stagioni. Un amore che rimarrà a lungo quello tra il tedesco ed il Liverpool, un legame indissolubile: ed il tecnico lo ha dimostrando specificando poi quale sarà il futuro nel mondo del calcio.

“So che per molti di voi sarà uno shock, amo assolutamente tutto di questo club e della città ma a fine stagione lascerò la panchina“. I tifosi dei ‘Reds’ si sono detti scioccati all’idea di perdere un vero e proprio generale, che ha guidato il Liverpool verso diversi successi raccolti negli anni. Klopp, apparso scuro in volto e molto serio – a differenza della sua solita immancabile ironia – ha poi giustificato tale controversa decisione.

“È la scelta giusta, ne sono sicuro. Sto finendo le energie e so di non poter continuare ad allenare ancora e ancora”. Il video si conclude con Klopp che dichiara il suo amore per la tifoseria inglese, spiegando la verità dovuta ai sostenitori del Liverpool.

A questo punto, però, sta già spuntando una suggestione a dir poco clamorosa che vedrebbe l’allenatore più vicino a sbarcare in Serie A: Milano è pronto ad abbracciarlo.

Klopp a Milano: il piano è già scritto

Ci starebbe pensando Gerry Cardinale, in un gioco di incastri che regalerebbe al suo Milan uno dei tecnici più preparati e apprezzati al mondo. Klopp è stato già accostato in passato all’Italia – soprattutto alla Juve – ma adesso è il club di Via Aldo Rossi a pensare seriamente al suo ingaggio.

Il manager tedesco ha fatto intendere come il prossimo, la stagione 2024/25, fosse per lui una possibilità di ricaricare le batterie. Un anno sabbatico dopo il quale il Milan arriverebbe a bussare alla porta di Klopp. C’è inoltre da ricordare come Stefano Pioli, che al momento sembrerebbe aver risollevato le sorti della squadra rossonera, abbia il contratto in scadenza proprio nell’estate 2025.

Un incastro perfetto che, al momento, è solo un’intrigantissima suggestione per la panchina del Milan. Se Pioli dovesse rimanere fino alla scadenza, allora la pista Klopp per il ‘Diavolo’ potrebbe seriamente infiammarsi.