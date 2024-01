Colpo last minute: Lukaku il nuovo bomber, arriva subito

Romelu Lukaku continua ad essere un punto di riferimento nella Roma, ma i giallorossi rischiano di perderlo in questo calciomercato. Un club è pronto a piazzare un colpo last minute.

La sessione invernale è pronta ad entrare nella sua fase finale e per questo motivo non sono esclude delle novità dell’ultima ora come per esempio il possibile cambio maglia dell’attaccante belga.

Stando a quanto riferito da todofichajes.com, il futuro di Lukaku potrebbe essere lontano dalla Roma già in questa sessione di calciomercato anche se nulla è certo. C’è un club che sta cercando di regalarsi il bomber belga per alzare il livello della propria rosa.

Calciomercato: Lukaku in una big, ragionamenti in corso

Lukaku è pronto ad approdare in una big subito. La Roma quasi sicuramente non riuscirà a riscattare il calciatore e per questo motivo in estate il suo nome ritornerà al centro di diverse trattative. Il rischio, però, è quello di dover fare i conti con un cambio maglia immediato anche se i giallorossi non ci pensano. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quali saranno le scelte definitive anche da parte del calciatore, che ha sicuramente voglia di dare continuità ad un percorso.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Chelsea starebbe pensando di richiamare Lukaku in questi ultimi giorni di calciomercato per consentire al suo tecnico di avere un bomber di razza e poi magari confermarlo a giugno. Niente è certo e sono in corso tutte le riflessioni del caso e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Si tratta, come detto in precedenza, di un nome destinato nelle prossime settimane a diventare uno dei più cercati in ottica dell’estate. Ma le novità sono ormai dietro l’angolo e per questo motivo non ci resta che attendere mercoledì per avere un quadro molto più chiaro sul futuro del belga.

Mercato: il Chelsea pensa al ritorno di Lukaku

Il Chelsea valuta con attenzione il ritorno di Lukaku in questa sessione di calciomercato. Si tratta di una decisione low cost e dell’ultimo minuto, ma non è detto che la Roma dia il via libera. Di certo si tratta di un qualcosa che continuerà a tenere banco ancora per diverso tempo.