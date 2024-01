Intreccio con Moise Kean | E’ rimasto solo il Milan: si chiude a 23 milioni

Il calciomercato del Milan si intreccia con la firma di Moise Kean: clamoroso assist, colpo in chiusura entro gennaio.

In un passato non troppo lontano Moise Kean è stato accostato con decisione ai colori rossoneri. Una punta che piace a tanti club ed il Milan, in tal senso, non ha mai negato di aver seguito il talento classe 2000 che ormai non rientra più nei piani di Massimiliano Allegri.

L’idea di Kean è quella di salutare la Juventus e andare altrove, a giocare con maggiore continuità per giocarsi un posto nei convocati di Spalletti per il prossimo Europeo. La Juve, che ha visto esplodere il fenomeno Yildiz da qualche settimana a questa parte, ha dato il via libera alla partenza dell’ex Everton che fino ad ora agli ordini di Allegri il campo l’ha visto pochissimo. Il 23enne di Vercelli è stato impiegato in 12 occasioni e soltanto per 472′, quasi sempre a gara in corso.

Il futuro della punta bianconera pare ormai scritto: l’approdo all’Atletico Madrid, nelle prossime ore, è praticamente cosa fatta. Prestito secco fino a giugno, con Diego Simeone che potrà attingere alle doti dell’attaccante italiano per sopperire al deludente rendimento di Depay. Ecco quindi che questa scelta, che libererebbe la Juve di un esubero e arricchirebbe il parco attaccanti dei ‘Colchoneros’, potrebbe andare a vantaggio del Milan.

L’Atletico Madrid, oltre a Kean, ha sondato il terreno per diverse ghiotte occasioni da provare a mettere nero su bianco entro la fine del mese in corso: una di esse, a questo punto, potrebbe finire senza troppi ostacoli per rappresentare un grande colpo per il Milan di Pioli.

Il Milan ringrazia Giuntoli: firma lampo per 23 milioni

Non è un mistero che in casa Milan il nodo da sciogliere più urgentemente era e rimasti la firma di un nuovo centravanti. Moncada e Furlani hanno vagliato tanti profili, alcuni percorribili altri destinati ad essere ‘rimandati’ alla prossima estate: grazie a Moise Kean, però, un colpo sarebbe adesso più vicino.

Si tratta della punta del Newcastle Callum Wilson, 31enne inglese in scadenza a metà 2025 con i ‘Magpies’. L’Atletico Madrid, al pari di Kean, aveva sondato il terreno per l’esperto centravanti bianconero: adesso, però, con lo juventino in arrivo la strada per la firma di Wilson sta per tingersi rapidamente di rossonero.

La richiesta del Newcastle rimane, tuttavia, molto elevata per il ‘Diavolo’: il cartellino di Wilson viene valutato circa 23 milioni. A questa cifra, l’affare si chiuderebbe con grande facilità. A questo punto, però, per il centravanti ex Coventry servirà uno sconto.

Il Milan non è intenzionato a spendere tanto nelle ultime ore del mercato invernale, nonostante Wilson piaccia da tempo. Il classe ’92, tra campionato e coppe, ha accumulato 20 apparizioni complessive con ben 8 reti ed 1 assist vincente per i compagni.