Calciomercato: dalla Bundesliga in Serie A, colpo per la Champions

In sede di calciomercato sono ore a dir poco frenetiche, dal momento che i tempi iniziano a stringere. Diversi club sono ancora a caccia dei rinforzi chiesti dai tecnici. In tal senso, arrivano sviluppi. Una big è pronta a chiudere un colpo dalla Bundesliga con l’obiettivo di puntare con decisione alla Champions League.

Sono, come detto, ore calde per gli appassionati di calciomercato dal momento che i diversi club iniziano ad avere poco tempo a disposizione per piazzare gli ultimi colpi. Come spesso accade in sede di mercato, infatti, diversi club hanno aspettato le ultime ore per dei colpi a basso costo, cercando di strappare condizioni più vantaggiosi. Tanto per l’alta classifica quanto per la lotta per la retrocessione. Una big della nostra Serie A è pronta a piazzare un colpo direttamente dalla Bundesliga. L’obiettivo è quello di puntare con decisione alla Champions League e si tratta di un nome nuovo.

Dalla Bundesliga in Serie A

La Bundesliga è, come è noto, una sorta di miniera d’oro di talenti per tutti gli addetti ai lavori in sede di mercato. In tal senso, una big del nostro calcio si sta muovendo per piazzare un colpo proprio dal massimo campionato tedesco. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, infatti, la Lazio si sta muovendo in maniera approfondita per chiudere per Atakan Karazor, roccioso centrocampista centrale in forza allo Stoccarda. Si tratta di uno dei migliori nel suo ruolo in Germania ma i biancocelesti vogliono provare a chiudere subito. Approfittando della cessione imminente di Kamada, infatti, i capitolini cercano di anticipare la concorrenza. Andiamo a vedere per quale motivo potrebbe essere un colpo da una duplice utilità.

Lazio, occhi su Karazor: colpo per la Champions

Atakan Karazor è un centrale difensivo classe 1996 che negli anni si è perfezionato ed ha messo in mostra delle ottime doti. La Lazio ha bisogno di un difensore per completare il reparto ma anche di un mediano in grado di agire da vertice basso. In tal senso il calciatore tedesco di origini turche rappresenterebbe un profilo ideale, visto che può agire con ottimi risultati in entrambi i ruoli. Il suo valore secondo Transfermarkt è di 8 milioni di euro, ma non c’è solo la Lazio. Anche il West Ham, infatti, si sta muovendo sulle sue tracce. Sta giocando alla grande ed in questa stagione si è consacrato. I biancocelesti ci vogliono provare in questi ultimi giorni.