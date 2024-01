Addio Osimhen, tutto deciso: data, squadra e cifra

Tutto deciso per l’addio di Victor Osimhen al Napoli: il nigeriano andrà via dal capoluogo campano. Stabilite la data, la squadra e la cfira

Victor Osimhen è ad un passo dall’addio al Napoli. L’attaccante nigeriano lascerà con ogni probabilità il capoluogo campano dopo aver rinnovato il contratto appena qualche settimana fa.

Il rinnovo però era una semplice manovra di mercato, per permettere al club azzurro di incassare quanto più possibile dalla cessione del nigeriano, una sorta di “ringraziamento” da parte del calciatore alla squadra che l’ha consacrato a livello mondiale.

D’altra parte De Laurentiis si impegnerà a venderlo al primo offerente quando arriverà un’offerta ritenuta congrua, ovvero vicina al valore della clausola rescissoria presente nel contratto del nigeriano che in questi giorni è protagonista con la sua Nigeria in Coppa d’Africa. Dopo le ultime dichiarazioni prima da parte del calciatore e poi da parte del patron azzurro, non sembrano esserci più dubbi sul futuro del bomber classe ’98. Sarà addio.

Addio Osimhen, tutto deciso: data, cifra e squadra

“Osimhen doveva andare via già la scorsa estate, la notizia di una cessione era nell’aria. La prossima estate sarà venduto e andrà al PSG, al Real Madrid o in Inghilterra” è il succo delle parole di De Laurentiis arrivate come un fulmine a ciel sereno nella giornata di venerdì. Queste confermano quelle rilasciate dal giocatore in settimana a Cbs sports in cui annunciava di aver “già deciso cosa fare” una volta terminata la stagione. Andare via dal Napoli. Quale sarà la nuova destinazione?

ADL non bluffava quando parlava delle possibili destinazioni. Effettivamente con ogni probabilità il futuro del nigeriano sarà in Inghilterra, precisamente al Chelsea che sembra fare sul serio. Il club londinese è disposto a pagare la cifra della clausola per risollevarsi da una situazione diventata disastrosa per i Blues già quest’anno finiti fuori dall’Europa e attualmente a centro classifica in Premier League.

Si rischiano due anni consecutivi in anonimato per un club dal passato recente super luminoso. Urge tornare a quei fasti e l’approdo di Osimhen può essere il primo passo in tal senso. Non si baderà a spese dunque: ricordiamo che la clausola per comprare l’attaccante ex Lilla è di 120 milioni di euro.

E quella sarà la cifra che il Chelsea verserà nelle casse del Napoli. Ovviamente si attenderà la prossima estate, in questi ultimi giorni di mercato di gennaio il bomber non si muoverà: terminerà la stagione a Napoli, su questo non ci sono dubbi.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI