Colpo a sorpresa del Milan: in arrivo un ex Atalanta

Nonostante manchino pochi giorni alla fine del calciomercato, il Milan continua ad andare alla ricerca di rinforzi da mettere a disposizione di Stefano Pioli per questa seconda parte di stagione.

A fronte di questo tanti nomi sarebbero stati accostati al diavolo nel corso delle ultime settimane, ma stando alle ultime notizie la dirigenza rossonera potrebbe puntare su un ex Atalanta per completare una volta e per tutte la rosa del tecnico emiliano.

Il profilo in questione rappresenterebbe essere un vecchio pallino del club meneghino, che potrebbe sfruttare a suo favore la complicata prima parte di stagione del giocatore per riuscire a portarlo in rossonero.

Colpo a sorpresa del Milan: si punta su un ex Atalanta

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che punta a regalare a Stefano Pioli un nuovo rinforzo in questi ultimi giorni di sessione dopo quelli di Matteo Gabbia e Filippo Terracciano.

Ad inizio gennaio si credeva che la priorità assoluta del diavolo per questa sessione di trasferimenti potesse essere l’attaccante, ma considerata l’emergenza infortuni è il difensore il colpo che la dirigenza rossonera ha più la premura di chiudere. Non è un caso che nel corso di questo gennaio Furlani e Moncada abbiano sondato più soluzioni, sfiorando anche l’idea di fare una pazzia per Alessandro Buongiorno del Torino, ma considerate le difficoltà dell’operazione la scelta del duo meneghino sarebbe alla fine ricaduta su un ex Atalanta.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina in edicola da Il Corriere dello Sport, l’ultima idea per la difesa del Milan sarebbe Merih Demiral in prestito. Attualmente in forze all’Al-Ahli, il turco potrebbe favorire il ritorno in Serie A dopo sei mesi tutt’altro che semplici in quel dell’Arabia Saudita.

Milan: idea Demiral in prestito, ma l’affare è complicato

Il Milan starebbe pensando ad un clamoroso ritorno in Serie A di Merih Demiral in questo calciomercato. Il difensore turco, rientrato da poco da un infortunio al menisco, potrebbe trasferirsi in rossonero con la formula del prestito secco per sei mesi, ma il tempo non gioca a favore del diavolo, che ha nello specifico due ostacoli da superare.

Stando alle ultime notizie, ciò che più frenerebbe la trattativa sarebbe non solo la mancata apertura dell’Al-Ahli al trasferimento di Demiral, ma anche e forse soprattutto l’alto ingaggio, quasi proibitivo, che il difensore turco percepisce in Arabia Saudita. A questo punto della fiera le opzioni sono due: o Demiral si abbassa lo stipendio e spinge per tornare in Serie A e vestire la maglia del Milan, o rimane all’Al-Ahli.

Milan: nuovi contatti per Kiwior

Considerate le difficoltà nell’affare Demiral il Milan avrebbe contattato nuovamente l’Arsenal per Jakub Kiwior, che avrebbe una volta e per tutte fissato le condizioni per il via libera alla cessione del polacco. Inutile dire che le richieste dei Gunners non combaciano con le possibilità del diavolo, che andrà alla ricerca solo di occasioni low cost in questi ultimi giorni di calciomercato.