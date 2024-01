Il tecnico si dimette: via libera per Klopp

Dopo Jürgen Klopp un altro allenatore alza bandiera bianca: lascia a sorpresa dopo la clamorosa sconfitta

Una sconfitta che pesa più di un macigno, a cui ha fatto seguito un annuncio a dir poco clamoroso. A poche ore di distanza dall’addio ufficiale (a fine stagione) di Jürgen Klopp dal Liverpool, un altro allenatore ha deciso di dire basta alla sua attuale panchina.

La notizia dell’addio del manager tedesco ha scatenato un polverone mediatico che forse proseguirà fino alla prossima estate: quale sarà la sua prossima tappa da allenatore? Di sicuro non rimarrà in Premier League, egli stesso ha detto che non allenerà mai un altro club inglese al di fuori del Liverpool, a dimostrazione del grande affetto che ha nei confronti dei Reds.

Cominciano da questo punto di vista grosse speculazioni mediatiche sul suo conto e, vista la situazione che si sta creando in casa Barcellona, molti già fanno due più due. Già perché anche Xavi ha deciso che abbandonerà la panchina dei Blaugrana al termine della stagione, quindi il prossimo giugno, a seguito di una umiliante rimonta subita dal Villareal tra le proprie mura.

Xavi, addio Barcellona a giugno: Klopp pronto a sostituirlo?

Il Barcellona è crollato in casa sotto i colpi di un grande Villareal, capace di imporsi per 5-3 dopo una prestazione quasi perfetta. Ai Blaugrana non è bastata la reazione d’orgoglio: sotto due a zero, i padroni di casa hanno pareggiato prima i conti con Gündogan e Pedri, e poi sono passati in vantaggio grazie al rocambolesco autogol di Baily.

La partita sembrava indirizzata verso la vittoria, ma incredibilmente il Sottomarino Giallo ha messo a segno tre reti, di cui due nei minuti di recupero, nell’arco di dieci minuti: Guedes, Sørloth e Morales hanno regalato agli ospiti tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona rovente della classifica.

A seguito della clamorosa sconfitta, in conferenza stampa Xavi ha dichiarato clamorosamente che lascerà la squadra al termine della stagione. “Il club ha bisogno di un cambio di direzione, da uomo del Barcellona penso che la miglior soluzione sia andar via”, ha detto l’ex centrocampista mentre annunciava di fatti l’addio. “Darò il massimo in questi mesi, sono convinto che possiamo ancora fare una buona stagione”.

Lo spagnolo, vincitore della Liga l’anno scorso, probabilmente, aveva preso questa decisione già prima della clamorosa disfatta. Ora non ci resta che scoprire se le strade di Barcellona e Klopp si intersecheranno la prossima stagione.