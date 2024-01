Calciomercato, addio Roma: nuova squadra per Belotti, resta in A

Ultimissime di calciomercato riguardo il futuro di Andrea Belotti. L’attaccante lascerà la Roma nei prossimi giorni, ecco quale sarà la nuova destinazione.

E’ tutto pronto per il trasferimento di Andrea Belotti che chiuderà in anticipo la sua avventura alla Roma. L’attaccante è vicino alla cessione, in questa sessione di mercato di gennaio 2024.

Annuncio improvviso riguardo il futuro del calciatore, che è pronto a chiudere la sua esperienza a Roma. Decisione ormai definitiva da parte dell’attaccante, che ieri non ha giocato neanche un minuto contro la Salernitana. Ecco quale sarà la prossima destinazione di Belotti, che continuerà la sua carriera nel campionato italiano.

Calciomercato Roma: addio Belotti, è tutto pronto per la partenza

Si muove il calciomercato della Roma che, dopo aver ufficializzato l’ingaggio del terzino Angelino, è pronta a chiudere una nuova operazione in uscita. A sorpresa, infatti, Andrea Belotti è pronto a lasciare la Capitale. L’attaccante, autore fino a questo momento di 3 gol e 2 assist in 14 presenze in Serie A, ha deciso di trasferirsi in un’altra squadra del campionato italiano.

Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti per definire questa operazione. Il tempo è poco ma le parti in causa sono a lavoro per chiudere la trattativa di mercato entro le ore 20 del 1 febbraio 2024, data di chiusura della sessione invernale.

Oltre all’interesse per l’esterno Reyna del Borussia, il ds Pradé sta lavorando anche per il reparto più avanzato ed è pronto a portare alla Fiorentina Belotti.

Belotti alla Fiorentina: ultimissime notizie

E’ il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio a fare il punto della situazione riguardo il futuro dell’attaccante dei giallorossi. Il ds Pradé ha deciso di portare alla Fiorentina Belotti. La società ha scelto di prendere lui per rinforzare l’attacco dei viola. Nella mattinata di oggi ci sono stati nuovi contatti tra le parti con il giocatore che ha dato il suo consenso a questa trattativa. La formula del trasferimento è quella di un prestito secco, senza diritto o obbligo di riscatto. Prima di procedere a questa trattativa, la Fiorentina dovrà piazzare l’attaccante angolano M’Bala Nzola che non rientra più nei piani del club. Il giocatore, in Serie A, interessa a Salernitana e Cagliari. Da capire la volontà del giocatore che, dopo Firenze, dovrebbe andare in una squadra in lotta per non retrocedere. Le prossime ore saranno decisive con questo intreccio di mercato che tiene in ansia i tifosi.