Calciomercato: prendono Ferguson, c’è il sì del centrocampista

Per Ferguson il futuro sembra essere lontano da Bologna. Il centrocampista è pronto dire sì a questo trasferimento di calciomercato. I dettagli.

Il Bologna in questa stagione sta mettendo in mostra diversi giocatori e l’obiettivo è sicuramente quello di fare un tesoretto importante per la prossima stagione.

Secondo quanto riferito da footballitalia.it, il destino di calciomercato di Ferguson è ormai deciso e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro molto più chiaro. Tutto può ancora succedere, ma il centrocampista ha le idee molto chiare e pensa a dire sì a questa proposta per alzare il proprio livello di competitività.

Mercato: colpo Ferguson, ecco con chi firma

Ferguson rappresenta sicuramente uno dei centrocampisti più importanti del Bologna e per questo motivo sono in corso tutte le valutazioni del caso sul suo futuro. Ci hanno pensato anche Milan e Juventus oltre che il Napoli, ma il giocatore sembra avere altri programmi e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro molto più chiaro e capire dove il centrocampista giocherà. I dubbi sono ancora diversi e vedremo cosa succederà.

Stando alle ultime indiscrezioni, Ferguson ha voglia di Premier League e sarebbe pronto a dire sì in caso di una offerta importante nella prossima sessione di calciomercato. Riflessioni in corso e nei prossimi mesi saranno fatte tutte le riflessioni del caso. Si tratta di un qualcosa che prenderà piede nel giro di davvero poco tempo e vedremo se alla fine si arriverà all’accordo oppure no.

Di certo è un qualcosa che terrà banco ancora per diverso tempo e per questo motivo si avrà un quadro molto più chiaro solamente al termine della stagione. Ma Ferguson ha le idee chiare e per questo motivo non ci resta per capire meglio cosa potrà succedere in futuro.

Ultime Ferguson: la Premier in pole position

La Premier League in pole position nella corsa a Ferguson nel calciomercato estivo. I ragionamenti sono in corso e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro molto più chiaro e capire se alla fine potrà arrivare alla tanto attesa fumata bianca oppure assisteremo ad un passo indietro.