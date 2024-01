Dalla Roma alla Lazio: ha rifiutato tutte le offerte

La Roma potrebbe perdere un calciatore che poteva essere molto importante per il suo percorso: ha rifiutato tutte le offerte, spunta la Lazio

La sfida tra Roma e Lazio anima costantemente il dibattito in una piazza, quella della capitale, che ribolle di storie, amore ed emozioni – a volte anche tanta rabbia. Attualmente, il vento soffia per i biancocelesti, soprattutto grazie alla vittoria nell’ultimo derby di Coppa Italia, ma l’arrivo di Daniele De Rossi è servito a dare entusiasmo, senso di appartenenza e prospettive ai giallorossi.

I cambiamenti da adottare sono tanti, ma con la certezza che passeranno tutti dallo storico mediano, ora passato alla panchina, con la speranza di restarci per molti anni. Prima di tutto questo, però, idee e calciomercato erano di spettanza di José Mourinho, oltre che della dirigenza, ovviamente. E tra i profili valutati per tanto tempo c’è stato quello di Oriol Romeu. Il mediano, dopo un inizio promettente, sta facendo parecchio male al Barcellona.

La mediana lì è stata sempre per palati fini, lui è stato acquistato per essere il perno difensivo della squadra, ma non è mai spiccato nel gioco, tra qualche errore di troppo e limiti tecnici palesi per quel livello. Diversi club si sono messi sulle sue tracce, ma lui sembra aver preso una decisione ben precisa.

Romeu nel mirino della Lazio, ma lui rifiuta tutte le offerte

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E i tempi sono parecchio duri per il Barcellona, che occupa il terzo posto nella Liga, ma con l’Atletico Madrid alle calcagna e soprattutto con una distanza abissale da Girona e Real Madrid, che difficilmente potrà essere colmata con la seconda parte di stagione.

Anche prima di giocarsi tutte le sue chance in Champions League, Xavi ha già comunicato che l’anno prossimo non sarà più l’allenatore e questo ha portato uno stravolgimento nel mondo blaugrana, ma non ha cambiato la volontà di Deco di disfarsi di Romeu. Secondo quanto riporta ‘elnacional.cat’, però, il centrocampista non ne vuole sapere e ha intenzione di rifiutare tutte le offerte, restando dov’è almeno fino a giugno.

Il club chiedeva solo 5 milioni per cederlo, e nella lunga lista di prendenti figura anche un club italiano: sì, si tratta proprio della Lazio, oltre a Girona, Cadice, RCD Maiorca, Siviglia, Betis, Burnley, Crystal Palace e West Ham. In ogni caso, il matrimonio non si farà, e neppure con la Roma perché, forte di un contratto fino al 2026, Romeu non se ne andrà.