Juventus: colpo dalla Serie B, ecco il centrocampista – SKY

Juventus a lavoro per chiudere il colpo a centrocampo last minute. Un affare importante per la società bianconera con Allegri che avrà a disposizione un nuovo talento.

Ci sono aggiornamenti molto importanti che riguardano il possibile trasferimento del giocatore che è pronto a vestire la maglia della Juve e realizzare il suo sogno andando a fare un salto di qualità importante andando a giocare con i bianconeri per il resto della stagione. Perché la società ha trattato diversi colpi importanti nelle ultime settimane per provare a rinforzare la rosa di Allegri, ma il centrocampista alla Juventus potrebbe arrivare addirittura da una lega inferiore come la Serie B. Il calciatore è pronto per chiudere nelle prossime ore prima della chiusura del mercato invernale.

Perché la società potrebbe definire nelle prossime ore l’affare. Ci sono novità importanti che arrivano direttamente da Sky Sport che possono portare ad un trasferimento immediato, visto che ora manca sempre meno ed è corsa contro il tempo per il possibile colpo del giocatore che arriverebbe per provare a migliorare e rinforzare la rosa del club bianconero. La volontà è quella di andare a definire l’accordo il prima possibile.

Calciomercato Juventus: colpo a centrocampo

Manca poco e ora Giuntoli, Manna e la squadra mercato dovrà provare in tutti i modi a piazzare un colpo importante per la Juventus che può definire l’acquisto di un altro centrocampista. Era questa da tempo la priorità della società, ma adesso si può chiudere davvero. Tanti i nomi che sono circolati nelle ultime settimane, ma potrebbe arrivare l’annuncio definitivo in vista delle prossime ore per quanto riguarda il centrocampista che sarebbe stato scelto. Un nuovo nome che arriverebbe dalla Serie B inglese.

Ci sono importanti aggiornamenti che riguardano le mosse che avrebbe deciso di fare la Juventus che ha fatto dei tenativi per Bonaventura e Pereyra ma è Carlos Alcaraz del Southampton che potrebbe essere il vero rinforzo a centrocampo. Perché non è facile convincere Fiorentina e Udinese per i propri calciatori e c’è la forte volontà di prendere un altro profilo in quel ruolo. A dare la notizia è Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Ecco che allora la Juventus punta forte all’acquisto di Carlos Alcaraz del Southampton, centrocampista classe 2002 che ha giocato fino a questo momento 26 partite tra Championship, Carabao e FA Cup mettendo a segno 4 gol e 3 assist. In questo momento il giovane giocatore si ritrova quindi nella Serie B inglese e potrebbe fare un salto di qualità. Arrivato per 14 milioni il calciatore 21enne ha una valutazione di circa 15 milioni al momento.