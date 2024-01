La Roma dice addio a Lukaku: offerta clamorosa

Sembra che Romelu Lukaku sia destinato a lasciare la Roma e la Serie A al termine della stagione in corso: offerta clamorosa per Big Rom.

I tifosi della Roma si augurano che Daniele De Rossi possa risollevare le sorti di una squadra che finora ha ampiamente deluso le aspettative. Parecchi supporters giallorossi non hanno digerito l’esonero di mister José Mourinho, ma l’intero popolo romanista è pronto a sostenere l’ex capitano fino al termine della stagione in corso.

DDR, ovviamente, avrà bisogno anche e soprattutto dell’aiuto da parte dei giocatori più forti della rosa. Uno di questi è senza dubbio Romelu Lukaku, il quale è sicuramente in grado di dare di più all’interno del rettangolo verde di gioco. Big Rom riesce spesso a fare la differenza a suon di gol, ma è necessario che partecipi maggiormente alla manovra offensiva della truppa capitolina.

In campo si muove poco, però va detto che i suoi compagni – soprattutto gli esterni – non gli servono tanti palloni facilmente giocabili. Vedremo se la cura De Rossi influirà positivamente pure sul rendimento dell’ex Chelsea. Parallelamente permangono grossi dubbi sul futuro del classe ’93, che compirà 31 anni il prossimo 13 maggio.

I ‘Blues’ non intendere scendere al di sotto della soglia dei 40 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo di Lukaku, la cui scadenza del contratto è prevista per il 30 giugno del 2026. Difficile che i Friedkin accettino di mettere in atto un simile investimento per una pedina in evidente fase calante, di conseguenza appare abbastanza improbabile la permanenza di Big Rom in quel di Trigoria.

Calciomercato, Lukaku via dalla Roma a giugno: offerta super dall’Al-Hilal

La sua carriera, invece, potrebbe addirittura proseguire lontano dall’Europa. Dopo l’amichevole vinta contro l’Al-Shabab, Lukaku ha dispensato miele parlando dell’Arabia Saudita e della Saudi Pro League: “Nei prossimi due anni credo che diventerà una delle migliori realtà calcistiche al mondo. A breve potrebbe essere la miglior competizione in assoluto”.

Insomma, chiaro il pensiero del bomber di Anversa, che dunque pare sia attratto dall’ipotesi di un trasferimento in Arabia. A tal proposito, stando a quanto riferisce il portale iberico ‘Fichajes.net’, l’Al-Hilal avrebbe puntato il proprio mirino su di lui.

Ragion per cui non è da escludere che la compagine saudita si convinca a tentare un assalto decisivo nei mesi a venire. D’altronde, il Chelsea non ha intenzione di puntare nuovamente su Big Rom, il quale dovrà trovare un’altra sistemazione se la Roma non lo riscatterà.

E l’elogio pubblico al campionato arabo rappresenta un indizio non da poco. Inoltre l’Al-Hilal, a differenza della Roma, non avrebbe grossi problemi (per usare un eufemismo) ad accontentare le richieste economiche dei ‘Blues’ e del centravanti belga. L’eventuale proposta per il calciatore si aggirerebbe sui 30 milioni di euro netti all’anno, contratto biennale. Il destino è segnato.