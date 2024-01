Maxi offerta dall’Arabia, lascia l’Italia: l’hanno convinto

Altro trasferimento di un calciatore pronto a lasciare l’Italia e la Serie A per un club in Arabia Saudita, perché ora è svelata l’offerta che convince il giocatore.

Ci sono delle novità perché si sta andando verso la fine del mercato e tanti movimenti in Serie A si chiuderanno in queste ultime ore. C’è la seria possibilità che un giocatore possa provare a definire l’accordo con il club saudita perché ci sarebbe la folle offerta difficile da rifiutare che porterebbe il giocatore via in un altro club lasciando quindi il campionato italiano. Svolta importante per la squadra che potrebbe fare cassa e anche lasciar andare il giocatore pronto a firmare un nuovo contratto, questa volta molto importante.

Perché il suo agente è a lavoro per definire l’affare, con il club lombardo che avrebbe già dato l’ok per il suo trasferimento dopo alcuni innesti che sarebbero arrivati in quella zona di campo. C’è la volontà di sacrificare alcuni giocatori da parte di alcuni club e per questo motivo che ora potrebbe arrivare una somma di denaro importante con la società che andrà a cedere il giocatore in Arabia Saudita. Perché c’è la concreta possibilità che potrebbe arrivare un trasferimento proprio nelle ultime ore.

Calciomercato: lascia la Serie A per l’Arabia Saudita

Tanti giocatori che hanno deciso di lasciare l’Italia e l’Europa in questi mesi per andare a giocare in Arabia Saudita per i tanti milioni che offrono gli sceicchi sauditi. Per questo motivo ora potrebbe arrivare anche un altro via libera proprio in queste prossime ore che si potrebbe annunciare il trasferimento che si è sbloccato proprio nelle ultime ore.

La società è pronta a chiudere l’affare e fare cassa perché il club di Serie A potrebbe avere l’accordo con i club in Arabia Saudita per il trasferimento del giocatore. Si parla di Josè Machin pronto a lasciare il Monza per l’Arabia, dove ci sono due club su tutti pronti a fargli firmare un contratto importante.

Sono Al Shabab e Al Ittihad che vogliono acquistare Josè Machin dal Monza e ci sarebbe già il via libera del club italiano e dello stesso giocatore. Quest’anno solo 9 presenze e poco minutaggio per lui che è pronto ad andare altrove per firmare un contratto molto importante. Lascerà l’Italia e il Monza dopo aver totalizzato 82 presenze con il club lombardo in questi anni.