Milan sotto attacco: il Barcellona soffia subito la stella

Il Milan deve fare attenzione al Barcellona che potrebbe soffiare una stella ai rossoneri in vista della prossima stagione.

Il Barcellona guarda in casa Milan con i catalani pronti a strappare un giovane talento ai rossoneri che devono correre ai ripari prima di avere brutte sorprese. Nonostante il calciomercato invernale sia ormai in chiusura, i club sono già al lavoro per cercare di impostare le trattative in vista della prossima estate.

Il Barcellona sa che in estate ci sarà una rivoluzione tecnica con Xavi che ha già annunciato il suo addio alla squadra catalana e diversi calciatori saluteranno il club al termine del campionato. Per creare una nuova rosa in vista della prossima stagione il Barcellona è pronto a guardare in Serie A con un giocatore del Milan finito nel mirino della società spagnola.

Calciomercato Milan, il Barcellona punta una stella rossonera

Secondo quanto affermato da Fichajes.net, il Barcellona avrebbe messo nel mirino Jan-Carlo Simic, difensore classe 2005 del Milan che ha fatto il suo esordio con la maglia rossonera in questa stagione dimostrando grandi qualità, sia tecniche che fisiche.

Il difensore serbo ha un contratto con il Milan fino al giugno del 2025 ma il club meneghino sta lavorando al suo rinnovo, conscio di poterlo far diventare un punto fermo della propria rosa in ottica futura. Le parti si sono già incontrate per provare a chiudere un accordo con il Milan che ha messo sul piatto un nuovo contratto fino al giugno del 2028 andando ad alzare in maniera sensibile l’ingaggio del difensore per provare ad allontanare l’assalto da parte di altre big europee.

Nel caso in cui non dovesse arrivare la firma prima dell’estate il Milan potrebbe prendere in considerazione la cessione del classe 2005 per non rischiare di perderlo poi a costo zero dopo un anno. Milan che difficilmente lascerebbe partire il serbo per una somma inferiore ai 10 milioni di euro.

Nel frattempo il Milan continua a lavorare in sede di mercato per sistemare la difesa in vista della prossima stagione. Addio ormai certo di Kjaer che ha il contratto in scadenza nel giugno di quest’anno con il club meneghino che appare avere le idee sicure su quello che è l’obiettivo principale in vista dell’estate. In cima alla lista dei desideri della dirigenza rossonera resta sempre Alessandro Buongiorno, seguito a lungo anche all’inizio della sessione invernale di trattative.