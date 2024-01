Svolta Milan: affare da 23 milioni di euro

Ci siamo! Arriva la svolta decisiva in casa Milan: affare da 23 milioni di euro, adesso si può davvero chiudere. Esultano anche i tifosi.

Saranno ore molto interessanti quelle che andranno a chiudere il calciomercato in casa Milan. Per i rossoneri non ci sono stati movimenti particolarmente roboanti. Poche operazioni, che hanno permesso al club sia di inserire elementi funzionali al gioco di Stefano Pioli ed alle necessità della rosa, ed al tempo stesso la dirigenza ha lasciato andare giocatori non più indispensabili ed in cerca di nuovi stimoli (vedi Krunic al Fenerbahce).

Mancano pochi giorni alla fine della sessione invernale di calciomercato, ed il Milan si guarda intorno. I dirigenti sono alla ricerca di un difensore interessante da inserire nella rosa rossonera. Jakub Kiwior rientrerebbe a pieno in quelle che sono le dinamiche di mercato della squadra di Pioli. Serve, però, che alcuni pezzi vadano ad incastrarsi: il Milan non vuole operare investimenti seri in questa fase, e cerca dunque operazioni in prestito.

L’Arsenal, dal canto suo, accontenterebbe il club italiano qualora si inserisse nell’operazione in prestito anche in obbligo di riscatto: una condizione indispensabile per i gunners che vorrebbero avere certezza di lasciare andare via un difensore che ha inciso pochissimo con la maglia biancorossa, giocando di fatto pochissimi minuti nel corso della stagione.

Milan, occhio a De Ketelaere: si può chiudere

Non soltanto il mercato nell’immediato tiene banco in casa Milan. Charles De Ketelaere resta un argomento caldo in casa rossonera come in casa Atalanta. La sua avventura a Bergamo sta dando risultati decisamente positivi, ed è per questo che la Dea starebbe seriamente pensando di riscattar il giocatore. +

Partiamo dall’inizio: De Ketelaere è stato ceduto con un prestito oneroso (3 milioni di euro) ed un diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro: di fatto, per il Milan potrebbe chiudersi un affare potenziale da 26 milioni di euro. Non pochi.

In casa Atalanta, come detto, ci stanno pensando seriamente, come scritto in queste ore anche da ‘SportMediaset’. I tempi sembrano maturi, e l’Atalanta si garantirebbe un giocatore di grande talento, giovane ed in gradi di poter ancora crescere. I margini di miglioramento sono enormi, come visto anche nel percorso da Milano a Bergamo: Charles è cambiato totalmente, ed ora l’Atalanta ci crede seriamente.