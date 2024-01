Calcio in lutto: addio a “El Matador”, tifosi disperati

Altro lutto per il mondo del calcio: per la disperazione dei tifosi, se ne è andato per sempre anche “El Matador”

Se, come sosteneva il ‘Barone’ Nils Liedholm, in 10 si gioca meglio che in 11, anche giocare tra le mura amiche si rivela un fattore decisivo. Un tifo appassionato può letteralmente ‘spingere’ una squadra in difficoltà tanto che non di rado sono gli stessi giocatori in campo con gesti plateali a sollecitare i loro tifosi ad ‘aumentare il volume’ del loro tifo con cori personalizzati e canti a squarciagola.

Insomma, una tifoseria che non smette di incitare per tutto il match talvolta è davvero, come si suol dire con un’icastica metafora, il ‘dodicesimo uomo in campo’. Non per nulla, la frangia più calda di una delle tifoserie più appassionate del mondo, quella del Boca Juniors, si è ribattezzata ‘La Doce‘, ‘la dodicesima’, cioè, appunto, il ‘dodicesimo uomo in campo’ al fianco degli Xeneizes.

Purtroppo, nelle ultime settimane in campo non c’è solo il ‘dodicesimo uomo’ ma anche, per così dire, un convitato di pietra visto che non si arresta la scia di lutti che hanno sconvolto il mondo del calcio: per la disperazione dei tifosi, infatti, se ne è andato per sempre anche ‘El Matador’.

Calcio in lutto: addio a “El Matador” Luis Tejada

Ancora bandiere listate a lutto: stroncato da un infarto mentre era impegnato in un match del campionato veterani, Luis Tejada, per tutti ‘El Matador’, storico marcatore della Nazionale del Panama, all’età di 41 anni, ha smesso di ‘matare’ le difese avversarie.