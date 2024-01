Il Milan lo prende alla Roma: firma last minute

Possibile “scippo” di mercato del Milan: i rossoneri, in queste ultime ore di mercato, sembra stiano pensando ad un giocatore della Roma.

Nell’ultima giornata di campionato, il Milan ha pareggiato due a due contro il Bologna: un passo falso che rischia di aver compromesso, in maniera definitiva, la corsa scudetto dei rossoneri. La stagione però è ancora lunga e nel calcio può succedere di tutto anche se l’Europa League sembra essere l’obiettivo più semplice da raggiungere per i ragazzi di Pioli.

Attenzione a queste ultime ore di mercato con la società rossonera pronta a regalare nuovi innesti al proprio tecnico: sotto osservazione il reparto difensivo visti gli infortuni di Tomori, Thiaw e Kalulu che hanno completamente stravolto il reparto difensivo dei rossoneri. L’intervento della dirigenza ha portato Gabbia e Terracciano ma non è escluso che possa esserci un altro colpo.

Stando a quanto riportato da Rai Sport, il Milan sembra stia pensando a Kumbulla: il centrale, in forza alla Roma, sta recuperando dall’infortunio subito proprio nel match contro i rossoneri dello scorso ventinove aprile. Classe 2000, forte fisicamente e abile nel gioco aereo rappresenterebbe una risorsa in più nel sistema di gioco di Pioli.

Possibile scippo alla Roma considerando come il centrale, nel 4-3-3 di De Rossi, rischia di avere poco spazio mentre in maglia rossonera avrebbe la possibilità di vivere una seconda parte di stagione da protagonista. Operazione di mercato per nulla semplice.

Milan, idea Kumbulla: occhio alla concorrenza

Il fascino di vestire la maglia del Milan e la possibilità di poter competere per l’Europa League sono due aspetti da tenere in forte considerazione. I rossoneri però devono fare attenzione ad una concorrenza decisamente folta: su Kumbulla infatti è forte anche l’interesse di Cagliari, Torino e Verona.

Il club neopromosso non sta attraversando un periodo semplice e servono rinforzi di spessore per migliorare la qualità della rosa a disposizione di Ranieri. L’asse Roma-Cagliari, dopo l’affare Shomurodov, potrebbe favorire l’eventuale operazione. I granata, dopo l’infortunio occorso a Buongiorno, hanno bisogno di un difensore che vada a migliorare il reparto arretrato.

Per quanto riguarda il Verona, la società non sta attraversando il momento più roseo della sua storia: diversi giocatori importanti ceduti ma anche la necessità di rinforzarsi e Kumbulla (conosce benissimo l’ambiente scaligero) rappresenterebbe una buonissima soluzione. Il difensore è in uscita dalla Roma con diverse squadre interessate: tra queste anche il Milan ma, in maglia rossonera, difficilmente sarebbe titolare. Aspetto da tenere in forte considerazione.