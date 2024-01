Nuovo addio in attacco: il Milan lo manda in America

La dirigenza del Milan sta lavorando alacremente anche sul fronte mercato in uscita: l’attaccante dice addio ai rossoneri, vola in America.

Il Milan si sente abbastanza tranquillo ragionando in ottica qualificazione in Champions, ma la delusione nell’ambiente rossonero è palpabile. Il pareggio in extremis firmato da Riccardo Orsolini su calcio di rigore non aiuta di certo a risollevare l’animo del popolo milanista, che si aspettava di vivere una stagione di gran lunga più soddisfacente.

Ad agosto c’era la convinzione che il ‘Diavolo’ potesse tenere testa all’Inter, lottando fino al termine del campionato per la conquista dello Scudetto. In realtà la squadra guidata da mister Stefano Pioli non si è dimostrata all’altezza dell’elevata ambizione del club negli ultimi mesi e ormai in parecchi sono convinti che sia necessario mettere in atto un ribaltone in panchina.

Tant’è che continua a circolare insistentemente il nome di Antonio Conte come possibile sostituto di Pioli, anche se il matrimonio in questione è tutt’altro che scontato. Adesso, comunque, è decisamente meglio rimanere concentrati sulle spinose questioni di campo, almeno finché il Milan non otterrà la matematica certezza del terzo posto in classifica. In più non dimentichiamo che i rossoneri potrebbero pure riuscire a vincere l’Europa League.

Parallelamente la dirigenza capitanata dall’amministratore delegato Giorgio Furlani non smette di lavorare alacremente sul fronte calciomercato, in questi giorni finali della sessione invernale. Si pensa pure alle uscite, che sono importanti per equilibrare la rosa a disposizione e magari incassare un po’ di soldi.

Calciomercato Milan, Origi verso i Los Angeles FC: i dettagli dell’affare

Il che non fa mai male. Entrando più nello specifico, un esubero si appresta a riempire di nuovo le valigie al finte di intraprendere un’avventura calcistica altrove. Stiamo parlando di Divock Origi, centravanti belga classe ’95 che raggiungerà la soglia dei 29 anni di età il prossimo 18 aprile.

Origi non è riuscito ad ambientarsi in quel di Milano soprattutto a causa dei reiterati problemi fisici, che inevitabilmente lo hanno condizionato parecchio. Per questo motivo l’ex Liverpool è finito ai margini del progetto rossonero, quindi è obbligatorio cederlo in prestito.

Altre strade per adesso non sono percorribili, visto che l’attaccante presenta un contratto col Milan in scadenza il 30 giugno del 2026. Il trasferimento in Premier al Nottingham Forest non ha dato i frutti sperati, con Origi che ha raccolto soltanto 9 gettoni senza gol o assist.

Ecco che, stando a quanto riferisce l’insider turco Ekrem Konur, la società meneghina ha avviato una trattativa con i Los Angeles FC, squadra americana che milita nella Major League Soccer. L’obiettivo del ‘Diavolo’ è chiudere l’affare in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro, ma i californiani vorrebbero una cifra più bassa (sui 2,5/3 milioni). La sensazione è che ci siano eccome i margini per trovare subito un punto d’incontro.