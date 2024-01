Serie A: esonero già deciso, il sostituto è Ballardini

Ballardini sta tornando. E’ già stato contattato per allenare la squadra di Serie A. Svolta a sorpresa sulla panchina del club che è pronto a cambiare guida tecnica per affidarsi all’esperto allenatore, specializzato nelle salvezze.

Ecco le ultimissime notizie riguardo la decisione della società che ha sfruttato questi giorni per contattare anche un altro allenatore. Dopo la sconfitta nell’ultimo turno di campionato, la società ha deciso di accelerare per quanto riguarda l’arrivo di un altro allenatore. A sorpresa, il profilo individuato dal dirigente è quello di Ballardini che già in passato ha raggiunto delle salvezze miracolose nel massimo campionato italiano.

Serie A: esonero già deciso, torna Ballardini

Valutazioni in corso da parte del club italiano che sta prendendo in considerazione l’ipotesi dell’esonero del tecnico. La dirigenza ha già avuto contatti con altri allenatori, pronti a subentrare a stagione in corso e tentare una miracolosa scalata in classifica.

Secondo le ultimissime notizie di mercato, la dirigenza della Salernitana ha dato un’ultima chance a Pippo Inzaghi. L’ex attaccante del Milan, campione del Mondo con l’Italia nel 2006, può chiudere in anticipo la sua avventura in granata.

Sabatini è pronto a puntare sull’esperienza di Ballardini per dare una svolta alla Salernitana. A riportare la notizia è Sportitalia.

Esonero Inzaghi Salernitana: al suo posto c’è Ballardini

Walter Sabatini è a lavoro per migliorare la Salernitana. Il dirigente ha chiuso per Boateng e adesso è pronto a prendere almeno due attaccanti ed un centrocampista. Le prossime ore saranno decisive per quanto riguarda il mercato dei granata. Intanto, c’è già l’ultimatum a Pippo Inzaghi: in caso di sconfitta a Torino, sarà esonerato con Sabatini pronto a nominare come nuovo allenatore della Salernitana Ballardini. Il tecnico è stato contattato ed è in lista insieme a Beppe Iachini.