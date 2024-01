Spiazzati i tifosi del Milan: “Non me ne frega un ca**o”

Dopo il pareggio contro il Bologna i rossoneri stanno preparando il match contro il Frosinone, ma arriva una dichiarazione che infiamma…

Un pareggio che non può accontentare. Il mezzo passo falso di sabato sera a San Siro contro il Bologna ha lasciato sicuramente l’amaro in bocca al Milan che ha perso l’occasione di avvicinarsi al secondo posto occupato dalla Juventus, frenata all’Allianz Stadium dall’Empoli.

L’insoddisfazione è dovuta non tanto per quello proposto in campo, dove la squadra di Thiago Motta ha dimostrato di essere sempre molto ostica da incontrare, ma per gli episodi che hanno deciso la partita: prima i due rigori sbagliati da Giroud e Theo Hernandez e poi dal gol dal dischetto nel filane siglato da Orsolini.

Con questo pareggio il Milan ha perso nuovamente le distanze dall’Inter, vittoriosa a Firenze. Il Diavolo si trova a -8 dai cugini che hanno anche una partita in meno. Decisamente rassicurante, invece, il vantaggio sulle inseguitrici che possono garantire alla squadra di Pioli una certa tranquillità per il futuro e la possibilità, da metà febbraio, di concentrarsi anche sull’impegno che potrebbe diventare primario: l’Europa League.

Il portiere del Frosinone snobba così il Milan

Proprio per questo Leao e compagni devono cercare di mettere ulteriore fieno in cascina nelle prossime settimane per poter gestire al meglio le energie quando ci sarà il doppio impegno. Nel prossimo turno i rossoneri saranno di scena allo Stirpe di Frosinone: un’ottima occasione per tornare alla vittoria.

I tre punti, però, sono tutt’altro che scontati perché i ragazzi terribili e talentuosi di Di Francesco hanno dimostrato di saper dare filo da torcere a chiunque. Dopo un periodo di flessione i ciociari hanno conquistato quattro punti nelle ultime due partite e si sono nuovamente allontanati dalla zona calda della classifica. E oltre ai vari Soulé, Kaio Jorge, Harroui, il Milan si ritroverà di fronte anche un avversario decisamente particolare.

Si tratta del portiere Stefano Turati. L’estremo difensore gialloblu è infatti, come risaputo, un grande tifoso dell’Inter, tanto che l’anno scorso andò a vedere il derby di ritorno in Champions League e la finale di Supercoppa Italiana nella curva nerazzurra.

Il numero 80 ha però voluto essere chiaro sul prossimo impegno: “Se per me è un derby? No, non me ne frega un c…. Sabato sarà una gara come le altre. È chiaro che, quando giochi contro campioni del genere, si affrontano delle gare molto difficili, ma ho fiducia nei miei compagni“. Insomma, almeno a parole, per il portiere sarà una partita come tutte le altre. Ma certamente, da tifoso nerazzurro, un po’ di profumo di grande sfida lo avvertirà.