Ultim’ora: l’indagine si allarga, spuntano nuove testimonianze

L’indagine sta per allargarsi, questione di ore e poi arriveranno nuove testimonianze. Il mondo legato alla Serie A rischia di ricevere un ulteriore scossone.

La Serie A procede a ritmi serrati e la stagione 2023/24 sta portando con sé non poche polemiche. L’indagine sugli arbitri può allargarsi molto presto, visto che sono in arrivo nuove dichiarazioni. Si attendono le nuove testimonianze che possono provocare un ulteriore scossone.

La Serie A è arrivata alla 23esima giornata, con le diverse partite che si giocheranno nel corso del weekend sempre più vicino. Ci saranno gare da recuperare ma non è solo questo ora come ora a catalizzare l’attenzione di tutti. Come se non bastassero le discussioni in campo, ora è scoppiata un’altra bomba che ha travolto il calcio italiano anche ben al di fuori del campo di gioco.

Dopo le ulteriori polemiche arrivate in Fiorentina-Inter per cui si è parlato della presunta spinta di Lautaro Martinez su Parisi in occasione del gol, del presunto rigore non dato nel contatto Ranieri-Bastoni e del rigore invece concesso sul contatto Sommer-Nzola, il mondo degli arbitri sembra davvero non trovare pace. Le dichiarazioni dell’arbitro anonimo arrivate a ‘Le Iene’ non resteranno le uniche. Sono attese per questa sera ulteriori rivelazioni.

Caos arbitri in Serie A, attese per stasera nuove dichiarazioni a ‘Le Iene’: ecco le ultimissime

Questa sera Filippo Roma manderà un nuovo suo servizio sul tema a ‘Le Iene’. Dopo le dichiarazioni sul campionato italiano di massima serie arrivate dall’arbitro in anonimo, ci sarebbero altri cinque direttori di gara a voler parlare.

La denuncia è arrivata in merito ai “moltissimi errori commessi nonostante il VAR“. Errori presunti dovuti a loro volta a una presunta lotta intestina all’interno del mondo arbitrale che sarebbe diviso in sue fazioni. Il tutto, stando alla denuncia fatta, sarebbe da ricondurre a “una lotta politica che rischia di falsare i campionati”, come riferito.

FIGC e AIA hanno dato vita a un esposto con querela verso ignoti, ma ciò non fermerà l’arbitro che rimanendo in incognito questa sera parlerà comunque ancora una volta a ‘Le Iene’. Promettendo di dare ulteriori elementi in merito al campionato e alla riunione organizzata da Gianluca Rocchi con tutta la squadra arbitrale.

A tutto questo si aggiungeranno anche le testimonianze di altri cinque direttori di gara che diranno la loro versione dei fatti. Arbitri e VAR continuano a vivere un periodo quindi estremamente e decisamente complicato.