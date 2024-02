Milan, chieste le dimissioni di Pioli: “Come ha fatto Xavi”

Momento delicato in casa Milan. Alcuni tifosi hanno chiesto le dimissioni di Stefano Pioli, invitato a seguire le orme del suo collega del Barcellona, Xavi Hernandez.

La dirigenza del Barcellona aveva lasciato intendere, da tempo, che avrebbe analizzato nel dettaglio la conduzione della squadra da parte di Xavi per poi prendere, soltanto in estate, una decisione in merito alla sua permanenza in panchina. Il punto fermo della discussione sarebbe stato il piazzamento in classifica, ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Tuttavia, l’ultimo verdetto di Liga è stato troppo pesante per poter restare impassibili. La formazione blaugrana ha perso l’incontro casalingo contro il Villarreal – quattordicesimo in classifica – per 5-3 in favore degli ospiti. Un passivo eccessivo, che fa venire meno le necessarie condizioni di pazienza e serenità per immaginare la ripresa e un lungo futuro condiviso.

Perciò, indipendentemente da come terminerà l’annata, Xavi ha preso la parola e ha annunciato le proprie dimissioni per quando la stagione sportiva giungerà al termine. L’esperienza da allenatore con i blaugrana è iniziata nel 2021, ma la sua vita da calciatore con la casacca del Barcellona è stata decisamente più longeva.

Xavi ha difeso la maglia dei catalani dal 1997 al 2015 e proprio nel rispetto dei successi condivisi ha deciso di prendere la decisione più cauta per non rischiare di macchiare stagioni indimenticabili di successi: “Sono stato un uomo del club al punto da avergli dato la priorità su me stesso, ho dato tutto ciò che avevo”. Per il bene dei giocatori, che sembrano scendere in campo con eccessive dosi di tensione, Xavi ha maturato la scelta di interrompere il percorso col Barcellona nei prossimi mesi.

Pioli come Xavi? Il pubblico del Milan invoca le dimissioni

Appena dopo il rocambolesco risultato del Barcellona, in Italia per la Serie A è sceso in campo il Milan, contro il Bologna. Nonostante il terzo posto in classifica, la squadra arranca e non convince sul terreno di gioco. In occasione del match di San Siro, Giroud e Theo Hernandez hanno fallito due tiri dal dischetto e la gara si è conclusa per 2-2.

Un mezzo passo falso che ha irritato i tifosi, i quali hanno invitato – anche sui social – Stefano Pioli a seguire la linea tracciata da Xavi Hernandez e lasciare la panchina del Milan, in vista del prossimo anno. C’è chi su ‘X’ ha etichettato Xavi come il “Pioli spagnolo”.

Oppure l’utente ‘La Viborinha’ ha ripreso la notizia circa l’allenatore del Barcellona, commentando: “Quanto sarebbero belle dimissioni di Pioli come ha fatto Xavi… bisogna avere l’umiltà di ammettere di non poter far meglio di così”. Oppure ‘L’Autista del Carro di Leao & Theo’ ha scritto direttamente: “Pioli dimettiti”. Tanti sono i messaggi su tale falsariga, sintomo di una sinergia che ormai è una fune consumata.