Arrivano Lukaku e Conte, affare da urlo in Serie A

Romelu Lukaku e Antonio Conte presto di nuovo insieme: affare da urlo in serie A, ecco dove possono sbarcare dopo quanto fatto all’Inter

Romelu Lukaku e Antonio Conte di nuovo insieme? La suggestione che sta venendo alla luce in queste ore vede i due nuovamente uniti nello stesso club. Il legame che li unisce è molto forte dopo aver fatto benissimo all’Inter.

Ricordiamo come nel suo biennio in nerazzurro l’ex CT ha avuto come suo bomber principale proprio il belga: dal 2019 al 2021 dov’è arrivato un secondo posto, una finale di Europa League e soprattutto uno scudetto. Quelle sono state con ogni probabilità le stagioni più importanti dell’attaccante classe ’93 in carriera. Per segnare gli bastava soffiare sul pallone ed è lì che è nata la Lu-La, la coppia esplosiva con Lautaro Martinez.

Nell’annata dello scudetto, quella con gli stadi chiusi per la pandemia, il duo era inarrestabile e il grosso del lavoro lo faceva proprio il belga trascinatore in campo e fuori grazie ai suoi strappi e alla sua forza fisica. Nei tre anni successivi, compreso quello del ritorno in nerazzurro la scorsa stagione, il belga non è più tornato su quegli strabilianti livelli.

Lukaku e Conte di nuovo insieme: affare da urlo in serie A

Come noto Antonio Conte è alla ricerca di una nuova panchina, dopo l’anno sabbatico che si è preso nell’attuale stagione. Dopo un ammiccamento per un ritorno alla Juve che però sembra orientata a confermare Allegri, adesso è il Milan ad essere in netto vantaggio per l’ex CT. Diversi esperti di calciomercato in queste ultime ore hanno lanciato la bomba.

Sarebbe tutto fatto per l’arrivo del tecnico al Milan da luglio in poi, con Pioli che verrà sostituito proprio dall’ex Inter e Juve. L’ultimo ad aver dato questa notizia bomba è il giornalista Luca Momblano di “Telelombardia” che sta correndo veloce negli ambienti rossoneri.

Una volta che l’arrivo di Conte sarà realtà si passerà ad assemblare la nuova squadra con il salentino che, come sempre, vorrà avere voce in capitolo sul mercato e chiederà acquisti mirati. Uno di questi può essere proprio Lukaku, che tornerebbe così insieme all’ex CT a Milano clamorosamente proprio sulla sponda opposta dei Navigli.

Come noto il belga è attualmente solo in prestito alla Roma e con ogni probabilità i giallorossi non avranno modo di pagare la cifra alta che il Chelsea chiederà per venderlo definitivamente. Quasi certo che il suo futuro non sarà nella Capitale ma con ogni probabilità nemmeno a Londra. Conte farebbe carte false per riabbracciarlo e la pista potrebbe concretizzarsi nonostante la presenza in rossonero di Ibrahimovic, di certo non il migliore amico del belga.

