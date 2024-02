Calciomercato: firma da svincolato, torna in Italia

Il mercato non finisce mai. Cambia il futuro del calciatore che può tornare in Italia da svincolato. Ecco le ultimissime notizie riguardo l’ingaggio del calciatore, in passato protagonista in Serie A.

Nuova opportunità in Italia per il giocatore che, attraverso il suo entourage, s’è proposta alla big del campionato. Valutazioni in corso da parte della società che può completare questa trasferimento e prendere il calciatore a parametro zero.

Nuove indiscrezioni di calciomercato relative all’arrivo del calciatore che è attualmente svincolato. L’occasione è davvero ghiotta con il giocatore pronto a tornare in Italia. Dopo aver rifiutato varie proposte, adesso sta riflettendo riguardo l’ultima offerta del club italiano che ha messo sul piatto un buon contratto per convincerlo a firmare.

Calciomercato: torna in Italia, i dettagli dell’affare

La sessione invernale 2024 s’è conclusa con un nulla di fatto. Il club ha messo a segno alcuni colpi a parametro zero, regalando poche gioie ai tifosi e all’allenatore che adesso si aspetta qualche altro acquisto.

Il club può pescare dalla lista dei giocatori svincolati e prendere dei nuovi giocatori. Nelle ultime ore è uscito fuori un nome nuovo per la società che ha avuto dei problemi economici nell’ultimo periodo. Nonostante gli arrivi di Cristiano Piccini, Ebrima Darboe e Augustin Alvarez, Andrea Pirlo ha chiesto dei rinforzi alla Sampdoria che sta lavorando per riportare in Italia una vecchia conoscenza del campionato.

Andrea Mancini e Lorenzo Giani, responsabili del calciomercato, stanno lavorando per portare alla Sampdoria Stefano Okaka. L’attaccante, svincolato, è stato già corteggiato da diverse società che non sono riuscite a convincerlo. Un ritorno a Genova, sponda blucerchiata, stuzzica il calciatore che è attualmente fermo dopo l’esperienza in Turchia. Svincolato dallo scorso settembre, l’ex Udinese è pronto a vivere una nuova esperienza in Serie B.

Calciomercato Okaka Sampdoria: trattativa nel vivo, gli aggiornamenti

La Sampdoria vuole completare l’attacco con l’acquisto di Stefano Okaka. Il giocatore, corteggiato anche da altre società, è attualmente libero e senza squadra. Come riportato da Tuttosport, la dirigenza blucerchiata sta lavorando per completare il suo ingaggio anche se servirà una cessione di Askildsen o Verre. Entrambi i giocatori possono finire in Turchia, dove il mercato è ancora aperto. Servirà ancora tempo, quindi, per convincere uno dei due a partire. Una volta completata la cessione potrà essere ingaggiato l’attaccante scuola Roma che può mettere a disposizione della Sampdoria e Andrea Pirlo tutta la sua esperienza.