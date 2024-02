Calciomercato Milan, affare a costo zero: sarà molto utile

Battute finali del mercato di gennaio, ma i club iniziano già a pensare al futuro e a osservare la lista di chi sarà svincolato a giugno

Il mercato invernale è stato tutt’altro che scoppiettante. Ma nessuno, onestamente, si sarebbe mai aspettato il contrario. Le big italiane sono continuamente in lotta per far quadrare i bilanci e, ad esclusione del Milan che ha chiuso lo scorso anno in positivo, tutte le altre devono fare i conti con i tagli economici.

Alla fine dei conti sono stati effettuati colpi solamente per puntellare i reparti in difficoltà a causa degli infortuni. Il Milan, ad esempio, ha deciso di far tornare dal prestito al Villarreal Matteo Gabbia dopo che quasi tutto il pacchetto arretrato era andato ko. In realtà ci si aspettava almeno un altro colpo da parte dei rossoneri, ma la società ha valutato che la rosa a disposizione di Stefano Pioli può essere, al netto di nuovi infortuni, completa per il doppio impegno campionato-Europa League.

Con la qualificazione alla prossima Champions praticamente acquisita e il distacco con l’Inter sempre più ampio, la seconda competizione europea deve diventare un vero e proprio obiettivo per il Diavolo che quindi riverserà le proprie energie sulle partite del giovedì, senza snobbarle. Ma l’organico per il tecnico emiliano rimarrà questo.

Affare Milan a zero: sarà davvero utile

Discorso diverso riguarda invece il futuro. I dirigenti rossoneri, infatti, sono già al lavoro per andare a costruire la rosa della prossima stagione e oltre a valutare i profili di nuovi giovani funzionali al progetto, si sta analizzando la lista dei giocatori che andranno in scadenza il prossimo giugno, che da ora sono liberi di firmare con un nuovo club.

Proprio tra le possibili operazioni a costo zero c’è il nome di Leonardo Spinazzola. L’esterno classe 1993 non rinnoverà il suo contratto con la Roma e potrebbe optare per una nuova esperienza in Italia.

Per i rossoneri ‘Spina’ sarebbe un ottimo innesto come vice Theo Hernandez, ma non solo. Il francese è sicuramente uno dei gioielli più ambiti della rosa del Milan e in caso di offerta irrinunciabile potrebbe essere venduto. E in questo caso Spinazzola potrebbe diventare il nuovo titolare della fascia sinistra.

Ovviamente i dirigenti faranno le attente valutazioni perché l’esterno azzurro, dopo il gravissimo infortunio al tendine d’Achille nell’estate 2021, non ha più ritrovato la forma smagliante di un tempo: finora quest’anno ha collezionato 16 presenze in campionato, non tutte da titolare e quasi mai per 90 minuti.