Roma, colpo a sorpresa per l’estate: arriva l’ex Milan

La cura De Rossi, per ora, pare funzionare. Grazie alla sofferta vittoria sul campo di un’ottima Salernitana, la nuova Roma griffata DDR può riguardare da vicino la zona Champions League.

La seconda affermazione su due partite da quando il campione del mondo ha accettato la difficile sfida di sedere sulla panchina dell’osannato José Mourinho, lascia ancora sperare che forse, con un po’ di costanza nei risultati e con qualche impresa da cogliere in trasferta, la Capitale possa tornare a sognare.

L’Europa che conta è lì, davvero ad un passo, nell’ambito di una classifica cortissima che raccoglie 7 squadre in 5 punti, e con l’incognita di alcune partite – quelle saltate dai club impegnati nella Supercoppa di Riyad – che devono ancora essere recuperate.

Al di là di una qualificazione in Champions che, se arrivasse, porrebbe i Friedkin davanti ad un vero dilemma sul futuro di De Rossi (difficile non confermare un tecnico che avrebbe compiuto una grande impresa subentrando in corsa), la Roma è sul punto di pianificare la prossima campagna acquisti estiva. Basta attendere l’annuncio del nuovo Dg che prenderà il posto, dal 3 febbraio, di Tiago Pinto.

Intanto, giusto per portarsi avanti il lavoro, un nome è stato già fatto. Si tratta di un centrocampista italiano nel pieno della maturità calcistica che farebbe molto comodo a qualunque tecnico segga poi effettivamente sulla panchina della squadra.

Colpo a centrocampo, 15 milioni per il nazionale azzurro

Passato a titolo definitivo dall’Atalanta al Monza per la cifra di 12 milioni di euro – ma precedentemente era stato pagato un prestito oneroso superiore ai 3 milioni – nell’estate del 2023, Matteo Pessina è punto fermo dell’ambizioso club brianzolo.

Onnipresente nelle gare di campionato dei biancorossi, il brianzolo sente su di sé la responsabilità di giocare per la squadra della propria città, ma questo sembra fungere da stimolo per fare meglio. E così in effetti è stato.

Punti di riferimento del centrocampo di Raffale Palladino, il nazionale azzurro sembra perfetto per la linea mediana giallorossa del prossimo anno. La sua affidabilità dal punto di vista fisico – mai un infortunio finora in stagione – lo rende un papabile acquisto per luglio. Anche perché, tutto sommato, non costa nemmeno troppo.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Pessina potrebbe andar via per 15 milioni. La Roma potrebbe oltretutto lusingare il club brianzolo con l’inserimento di qualche giovane contropartita tecnica gradita all’ambiente. Pessina potrebbe rappresentare il primo acquisto di una Roma che si appresta ad avviare l’ennesima rivoluzione della gestione Friedkin.

