Via libera Milan, il Bayern Monaco lo ha mollato

Il Milan si avvicina ad un colpo importante di mercato in vista della prossima stagione con il Bayern Monaco che lascia via libera.

Neanche il tempo di chiudere ufficialmente il mercato invernale che i club sono già al lavoro in vista della prossima stagione. Il Milan sa bene quali siano i propri obiettivi per sistemare la rosa ed arrivano buone notizie in merito.

I movimenti di mercato del Milan durante il mese di gennaio si sono concentrati sulla difesa e l’uscita di Krunic a centrocampo. I rossoneri sanno bene però che in vista della prossima estate dovranno essere molte le operazioni, in particolare in attacco. Il reparto avanzato, tra scadenze di contratto e cessioni sarà ampiamente rivoluzionato ed il Milan ha già le idee chiare su chi portare a Milanello per la prossima stagione. In questo senso arrivano buone notizie per i rossoneri.

Il Bayern Monaco non sembra intenzionato ad esercitare la clausola di riacquisto che può vantare su Joshua Zirkzee. Il centravanti del Bologna potrebbe tornare in Germania per una somma intorno ai 40 milioni di euro ma i bavaresi, dopo l’esborso per Kane e l’acquisto di altri giovani attaccanti (Tel e l’interesse mostrato per Kusi-Asare) non appaiono interessati al calciatore rossoblu.

Calciomercato Milan, via libera: il centravanti si avvicina

Il Milan, al momento, appare la squadra maggiormente interessata al cartellino della punta olandese che sicuramente lascerà Bologna al termine del campionato in corso. I rossoneri hanno mostrato interesse nei confronti dell’attaccante già da diverse settimane con il club emiliano che vorrebbe circa 50 milioni di euro per lasciar partire il proprio centravanti.

I rossoneri potrebbero giocare la carta Saelemaekers per convincere il Bologna ad abbassare il costo della punta: l’esterno belga che viene valutato circa 10 milioni di euro. Sulle tracce di Zirkzee però ci sono anche altre squadre.

In Italia Napoli e Juventus lo seguono da vicino ma a spaventare maggiormente è l’Arsenal, pronto a fare un’offerta al Bologna che potrebbe accontentare le richieste economiche del club rossoblu. Un Milan che quindi si guarda intorno per valutare le alternative con David del Lille che è sempre nel mirino di Moncada e Furlani.

Dal Bologna poi potrebbe arrivare anche un altro colpo per il Milan perché il club meneghino sta seguendo da vicino anche Riccardo Calafiori. Il difensore, arrivato in rossoblu in estate, era stato seguito dai rossoneri e sta vivendo un’ottima stagione tanto da attiare l’attenzione di Spalletti in ottica nazionale.