Doloroso addio in MotoGP, tifosi distrutti

In MotoGP si è arrivati all’improvviso a un addio inaspettato ma inevitabile. L’annuncio ufficiale è stato una mazzata

Nel mondo dello sport è inevitabile dover prendere decisioni difficile e immediate, tali da comportare la necessità di rivedere piani che erano già stati fatti. Muoversi in questa direzione è però inevitabile, soprattutto se si giustifica questo con la necessità di tutelare tutti i protagonisti.

Questo è quanto accaduto in MotoGP, dove si è arrivati a dover fare una rinuncia che potrebbe scontentare i piloti, pur sapendo quanto sia realmente motivata. La novità riguarda una modifica nel calendario del Mondiale che prenderà il via a inizio marzo.

Ma qual è la decisione che è stata presa dai vertici della MotoGp e che potrebbe scontentare alcuni? Il riferimento è alla cancellazione ormai ufficiale del Gran Premio di Argentina, una delle tappe storiche del Motomondiale che si sarebbe dovuto disputare una settimana dopo Pasqua, nel weekend del 7 aprile.

Un addio che fa male alla MotoGP

La decisione è stata comunicata dalla Federazione internazionale, l’associazione dei team e Dorna Sports. “Il Promotore dell’evento ha comunicato che al momento non è in grado di garantire i servizi richiesti affinché il Gran Premio si svolga nel 2024 secondo gli standard della MotoGP a causa delle circostanze attuali in Argentina” – si legge nella nota che è stata diffusa. La decisione è stata presa a causa della politica dei tagli imposta dal neo presidente argentino Javier Milei.

La scelta non può tuttavia non arrecare effetti dannosi soprattutto per gli introiti economici che il Gran Premio è solitamente in grado di generare. “Per Termas de Rio Hondo sarà un colpo gigantesco, per gli introiti che generava la MotoGP. I danni sono mostruosi” – sono le parole della società organizzatrice dell’evento Orly Terranova e ‘El Liberal”.

A differenza di quanto accaduto molte volte in passato per decisioni simili, la cancellazione del Gran Premio di Argentina non porterà ad alcuna sostituzione in calendario. Nel 2024 saranno così 21 i Gran Premi in programma con 42 Sprint Race. L’auspicio della Dorna è che questo possa essere solo un arrivederci, così da tornare regolarmente in pista in Argentina a partire dal 2025.

Gli organizzatori non hanno comunque intenzione di fermarsi. Anzi la loro volontà è di rivalersi sul governo, consapevole del danno economico causato da questa scelta: “Non abbiamo ottenuto risposte, siamo quindi stati costretti a prendere la decisione peggiore– si legge in una nota –. Si è trattato di una scelta inevitabile perché non abbiamo avuto a disposizione il coordinamento con la dogana, con l’Intercargo, con la gendarmeria, oltre al mancato contributo economico da parte del governo. Il circuito era comunque pronto ed erano stati venduti anche i biglietti. Il governo dovrà pagare la sua parte, noi e la provincia abbiamo rispettato i patti, la nazione no”.