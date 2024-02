“Ingrato”: Marquez eroico, ma la critica è durissima

L’intervento di Marc Marquez è stato provvidenziale, ma sui social è comunque scoppiata la polemica con una critica durissima nei riguardi del pilota.

La stagione della MotoGP è in procinto di cominciare e i test sono già stati avviati a Portimao, occasione per i piloti di confrontarsi fra loro e testare anche le vetture a disposizione per la nuova annata sportiva. Tuttavia, non mancano momenti in cui la tensione sale realmente alle stelle, poiché possono verificarsi preoccupanti incidenti mentre si cerca di familiarizzare nuovamente con pista e motori.

I test, infatti, sono stati bruscamente interrotti a causa della caduta di un italiano, Franco Morbidelli. Il pilota della Pramac stava affrontando i primi due giorni di test della Superbike e per l’occasione erano presenti anche i piloti della VR46 Academy con lo stesso Valentino Rossi e i portacolori della Ducati. Tuttavia presso la Curva 9 Morbidelli si è fermato, appena dopo lo scollino. Subito c’è stata grande preoccupazione, quando è stato visto al suolo ma è stato soccorso da Marc Marquez.

Pronto l’intervento del campione, il quale si è avvicinato andando in suo aiuto in pista, poi è stato portato al primo centro medico possibile, dove gli esami sostenuti hanno scongiurato pericoli. Un grande spavento e infatti è stata esposta nell’immediato la bandiera rossa e sospese le sessioni. Per poi ricominciare non appena confermato che non ci fossero ulteriori problemi.

MotoGP, Marquez soccorre l’italiano ma sui social è polemica

Per sicurezza il team Pramac ha confermato una notte presso l’ospedale di Faro per Franco Morbidelli a scopo precauzionale. Sui social poi è tornato lo stesso pilota, condividendo alcune immagini dei primi test di Portimao, scrivendo a commento: “Siamo tornati in pista. Primi giri sulla Panigale, una vera bestia. Domani correremo ancora un po’”. Messaggi rassicuranti ma accompagnati da critiche feroci.

Il pubblico degli appassionati, infatti, si aspettava un accenno all’intervento di Marc Marquez, assolutamente fondamentale affinché i soccorsi arrivassero in tempo e la situazione non prendesse una piega negativa. “Ingrato” è il termine più letto sotto i commenti, che si leggono da parte di tifosi di ogni dove, principalmente fan di Marquez della Ducati, che ritengono che Morbidelli abbia compiuto un gesto di cattivo gusto con questa omissione.

“Dei Marquez non ti ricordi nemmeno, che persona poco grata…” oppure “Dovresti ringraziare i fratelli Marquez che sono andati ad aiutarti”. Cosa risponderà l’italiano? Per ora sembra concentrato sulla pista.