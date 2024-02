UFFICIALE – Tegola Sassuolo: stagione finita

Bruttissima notizia per il Sassuolo e i suoi tifosi. Perché è stato accertato il terribile infortunio al ginocchio che potrebbe complicare la sua carriera.

Si temeva il peggio, ma ora, dopo dei nuovi accertamenti, sono arrivate le notizie riguardo il brutto infortunio che ora complica le cose al Sassuolo. Perché la società ora potrebbe pensare di dover cercare delle nuove soluzioni per evitare che si potrebbe compromettere la stagione visto che il suo miglior talento si è fatto male. Una notizia spiacevole per tanti in particolare per il club neroverde che aveva deciso di puntare tanto per questa stagione sulle sue qualità. Adesso ci sono dei nuovi aggiornamenti in merito all’operazione che dovrebbe affrontare per provare a tornare subito alla fase di recupero e provare a mettersi alle spalle questo brutto momento.

La sensazione era subito brutta, ma la speranza era quella di provare a recuperare il prima possibile il proprio talento, cercando una piccola speranza che si trattava di un infortunio meno pesante del previsto, ma non è andata così. Perché c’è stata la clamorosa conferma del peggiore infortunio che ci si poteva attendere e ora il processo di guarigione è davvero lungo visto che si dovrà sottoporre anche ad un’operazione clinica.

Sassuolo: infortunio confermato, si deve operare

E’ stato direttamente il Sassuolo a comunicare tutto, perché l’infortunio è grave e bisognerà operarsi dopo la rottura del legamento crociato che fa finire qui la sua stagione. L’allenatore non potrà più contare sul talento che sarebbe servito per raggiungere gli obiettivi fino al termine del campionato.

Non una buona notizia per il tecnico del Sassuolo Femminile Gianpiero Piovani che perde Benedetta Brignoli per infortunio per tutto il resto della stagione. Una perdita veramente importante perché la società emiliana dovrà fare a meno del proprio centrocampista classe 1999 che si è infortunato al ginocchio nell’ultima partita giocata contro il Como.

A dare la conferma ufficiale è stato direttamente il Sassuolo che ha comunicato l’infortunio di Benedetta Brignoli che dopo il trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro ha svolto poi dei nuovi accertamenti. Dopo gli esami effettuati nelle ultime ore è arrivata poi la conferma che ha evidenziato la rottura completa del legamento crociato anteriore. Per questo motivo ora la calciatrice si sottoporrà in queste ore all’intervento chirurgico e inizierà poi il suo percorso di recupero. La stagione di Benedetta Brignoli è così terminata in anticipo.