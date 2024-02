“Guardie e ladri”: Allegri ha spiegato le differenze tra Inter e Juve

Ha parlato nel post-partita di Inter-Juventus, nei minuti che sono seguiti alla sconfitta dei bianconeri, il tecnico Massimiliano Allegri.

Ha perso la sua Juventus, non riuscendo ad accorciare i punti dalla primatista Inter che, con una partita in meno nelle gare giocate, si lancia verso l’obiettivo Scudetto.

Dopo le polemiche emerse, tra battute fatte e non solo su “guardie e ladri”, ha spiegato le differenze tra le parti, lo stesso tecnico bianconero. Ne ha parlato a Dazn nel post-partita, subito dopo la vittoria per 1-0 da parte dei nerazzurri.

Allegri nel post-partita di Inter-Juventus: l’analisi a Dazn

Perde la Juventus e l’occasione di tenere vicina l’Inter, col divario che rischia di crearsi adesso tra prima e seconda classificata, è persa.

Ne ha parlato Massimiliano Allegri, nel post-partita di Inter-Juventus, subito dopo la sconfitta per mano del tecnico rivale, Simone Inzaghi.

Nell’intervista ha parlato di quello che è il momento della Juventus, con l’Inter superiore e favorita, secondo lo stesso Allegri per quanto mostrato anche stasera a San Siro: “Loro hanno gestito di più la palla, è stata una partita divertente da vedere. Loro hanno grande qualità, hanno precisione, noi su questo dobbiamo migliorare. Ma voglio comunque complimentarmi con i ragazzi. Bisogna dire che è stata una settimana negativa, dobbiamo ripartire”.

Le parole di Massimiliano Allegri dopo Inter-Juventus

Quelle che seguono, sono le parole di Max Allegri dopo Inter-Juventus: “Avevo pensato a Chiesa con Yildiz, ho cercato però di tenere la partita in equilibrio. Anche all’ultimo, sul cross di Miretti, bisognava fare qualcosa di diverso. Capita di avere una settimana negativa, questa lo è stata, come con l’Empoli. Sono cose che possono succedere. Vogliamo subito pensare all’Udinese, bisogna raggiungere l’obiettivo della Champions League”.

“Loro sono molto bravi negli ultimi sedici metri, hanno più esperienza e serenità. La Juve era tre anni che non giocava una partita del genere, anche l’esperienza fa la sua parte. Per me è un passo in avanti che bisogna fare, rimettiamoci al nostro posto, vogliamo tornare a vincere perché c’è tempo. Ma usciamo veloci dalla crisi”.

“Ci sono delle cose che capitano, all’andata abbiamo perso alla quarta giornata a Sassuolo, venivamo da una vittoria e un pareggio, abbiamo fatto gli stessi punti dell’andata. Poi però il segnale è arrivato, i ragazzi sono stati bravi pure stasera contro una squadra che è forte”.

Allegri spiega le differenze tra “guardie e ladri”: lo ha detto a Dazn

Citando lo stesso Massimiliano Allegri, nella battuta su Inter e Juventus, il tecnico ha parlato delle differenze tra “guardie e ladri”: “Differenze tra noi e l’Inter? Noi siamo in questa posizione di classifica e nessuno lo avrebbe mai immaginato. Per il gioco dei media è normale che si mettano sullo stesso piano, ma sono due percorsi diversi. Siamo arrabbiati perché abbiamo perso, però siamo contenti di quello che stiamo facendo con i nostri obiettivi. L’Inter, come ho sempre detto, è la favorita per lo Scudetto, netta. Se saremo bravi a vincere un po’ di partite standogli vicini, sarà bello. Ma c’è anche il Milan dietro”.