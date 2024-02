La scelta su Kvaratskhelia lascia di sasso: il Napoli non ha dubbi

Il mercato invernale del Napoli ha riservato diverse sorprese. Per il futuro bisogna fare attenzione alla posizione di Kvaratskhelia

Una delle squadre più attive, nella sessione invernale di mercato, è stata senza ombra di dubbio il Napoli: quattro i giocatori arrivati alla corte di Mazzarri con la speranza di dare al tecnico una rosa in grado di essere protagonista nella seconda parte di stagione dopo le difficoltà dei primi mesi che hanno portato all’esonero di Garcia.

L’obiettivo dei partenopei è doppio: il quarto posto in campionato e provare ad arrivare il più lontano possibile in Champions League nonostante agli ottavi ci sia il doppio confronto contro il Barcellona.

Mazzarri però ha una rosa in grado di raggiungere entrambi i traguardi soprattutto grazie all’apporto di alcuni elementi: tra questi dobbiamo citare Kvicha Kvaratskhelia, attaccante dalle grandi potenzialità tecniche. Giocatore estremamente duttile dal punto di vista tattico, ama partire dall’esterno sinistro ma può essere impiegato anche sull’altra corsia e, all’occorrenza, alle spalle del centravanti.

Kvaratskhelia-Napoli: ecco quando ci sarà il rinnovo

Abile nell’uno contro uno, riesce a saltare l’uomo con grande facilità, letale negli ultimi venticinque metri e in grado di cambiare il corso della partita da un momento all’altro. Il contratto di Kvaratskhelia scade nel 2027 e le sue prestazioni non sono passate inosservate. Il rischio, nel prossimo mercato estivo, è che diverse big europee possano bussare alla porta del Napoli con una ricca offerta per i partenopei e per il giocatore stesso. Sul futuro del georgiano però non sembrano esserci molti dubbi.

Uno dei grandi protagonisti della cavalcata scudetto del Napoli: la società partenopea non ha nessuna intenzione di privarsi dell’esterno offensivo ma la volontà potrebbe essere quella di ripartire proprio dal ventiduenne. Al termine della stagione, e lo ha confermato lo stesso De Laurentiis, Osimhen lascerà il club partenopeo. PSG, Real Madrid e Premier le possibili destinazione di un centravanti che ha scritto una pagina importantissima nella storia del Napoli.

L’addio di Osimhen sembra essere direttamente collegato al rinnovo di Kvaratskhelia: l’esterno offensivo infatti potrebbe mettere la firma sul prolungamento del contratto una volta ufficializzata la cessione del centravanti nigeriano.

Mossa strategica dal parte del presidente partenopeo che renderebbe meno difficile da accettare la partenza di uno dei giocatori più importanti del club. Per scoprire il futuro di Kvaratskhelia manca poco ma la strada sembra essere tracciata: ripartire da lui e costruire un progetto vincente in Italia e a livello internazionale.