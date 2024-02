Esonerato prima della Champions: cambia il futuro di un’italiana

Cambia il futuro di una squadra italiana a causa dell’esonero, legato all’annuncio che è arrivato quest’oggi sul tecnico.

Ha preso voce il dirigente del club per spiegare quella che è la delicata situazione che sta vivendo l’allenatore che, prima della partita di Champions League dopo il passaggio del turno che ha ottenuto meritatamente sul campo, si trova ora a rischio esonero. Un licenziamento che potrebbe scattare proprio nei giorni di vigilia della stessa manifestazione Uefa, considerando che arriva tra non molto tempo la sfida valevole per gli ottavi di finale di Champions League.

Tra praticamente una settimana torna la Champions League in campo, che vede protagoniste le nostre squadre italiane. Il programma vedrà la partenza della Lazio, tra le tre squadre, contro il Bayern Monaco.

Esonerato prima della Champions League: può cambiare il futuro di un’italiana

Comincerà la Lazio di Maurizio Sarri in Champions League, che sfiderà il Bayern Monaco all’Olimpico e poi sarà la volta dell’Inter contro l’Atletico Madrid, mentre il Napoli giocherà col Barcellona. Tutte sfide casalinghe, con le ultime due che giocheranno nella settimana del 20-21 febbraio, la loro gara d’andata, al contrario dei biancocelesti che già a San Valentino scenderanno in campo per la notte di Champions. Massima attenzione, però, a quella che è una difficile situazione che si sta vivendo in panchina, col futuro appunto di un’italiana, che potrebbe cambiare.

A rischio esonero, secondo quelli che sono i rumors che hanno fatto il giro del mondo, dopo le recenti dichiarazioni dell’allenatore. Sono seguite, infatti, quelle di un dirigente del club che non ha escluso l’ipotesi di licenziamento immediato per l’allenatore che potrebbe non esserci neppure per la gara di Champions League al Diego Armando Maradona, tra Napoli-Barcellona.

Secondo quanto dichiarato da Deco, direttore sportivo del Barcellona, Xavi si starebbe giocando le ultime chance per evitare l’esonero. Perché, qualora le cose dovessero complicarsi ulteriormente, allora ancor prima della sfida contro il Napoli, sarà esonerato.

Barcellona, cambia il futuro del Napoli: Mazzarri può sfidare un altro tecnico

Può sfidare un altro tecnico, considerando quello che è il possibile esonero di Xavi Hernandez, dal Barcellona. Secondo i rumors che rimbalzano dalla Spagna, il possibile nuovo allenatore del Barcellona potrebbe essere Rafa Marquez, tecnico della “cantera” che verrebbe così promosso ad allenatore della Prima Squadra della Catalogna.

Esonero Xavi: le parole di Deco sono chiare sul futuro

Ai microfoni de La Vanguardia, ha parlato il direttore sportivo del Barcellona, la leggenda portoghese Deco. Nonché ex compagno di squadra di Xavi Hernandez, ha parlato così del possibile esonero del suo allenatore: “Non ci aspettavamo che Xavi annunciasse l’addio, ma non stiamo già pensando ad un nuovo allenatore. Però ora bisogna fare bene, ci sono ancora delle partite prima del Napoli, bisogna metterci in corsa, altrimenti rischiamo grosso. Nuovo tecnico? Xavi ha il nostro appoggio, altre valutazioni le faremo solo al margine della stagione”.